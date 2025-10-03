Gerçek asgari ücreti açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan veri, yıl sonu için yüzde 29'u hedefleyen ekonomi yönetiminin hedefinin üzerinde gelirken, pazar fiyatlarında ortaya çıkan 'gerçek' enflasyonun ise altında gerçekleşti. Yine, TÜİK'in açıkladığı oran, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı yıllık enflasyonun yarısı olabildi.

TÜİK VE DİĞERLERİ...

TÜİK eylül ayı enflasyonunu 3,23 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre 33,29 oranında gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyonu açıklandı

Bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAG ise eylül ayı enflasyonunu çok daha yüksek açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustosta yüzde 3,79 arttı, 12 aylık artışı ise %63,23 olarak gerçekleşti.

ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ise aylık enflasyonu %3,19, yıllık artışı %40,75 olarak açıklamıştı.

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

TÜİK'in enflasyonu ne pazarla ne de diğer kurumların açıkladığı oranla uyuşuyor. Ancak resmi veri olarak TÜİK'in açıkladığı oran dikkate alınıyor. İstatistik Kurumu sık sık "enflasyonda gerçek veriyi" açıklamamakla da suçlanıyor.

Türkiye ise uzunca bir süredir yüksek enflasyon altında derin bir kriz yaşıyor. Çift haneli enflasyon karşısında alım gücü eriyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl eylül enflasyonunun açıklanmasının ardından asgari ücrette 9 aylık kaybı hesapladı.

9 AYLIK KAYIP ORTAYA ÇIKTI

Bingöl sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre ilk dokuz aylık alım gücündeki erime %25,43’tür. Bir asgari ücretlinin dokuz aylık kaybı TÜİK verilerine göre bile 5.621,22 liraya ulaşmıştır. Yani erime sonucu asgari ücretin bugünkü değeri 16.483,45 liradır."