Demokrasi, millet iradesi hak getire! Türkiye'yi şirkete benzetip Bilal Erdoğan'ı veliaht ilan etti

AKP kulislerinde zaman zaman dillendirilen "Erdoğan sonrası liderlik" tartışmasına çarpıcı bir destek geldi. Bellona'nın da içerisinde yer aldığı Erciyes Anadolu Holding'e kayyum olarak atanan ve geçtiğimiz aylarda emekli olan eski CEO Alpaslan Baki Ertekin, bir holdingin evlada devredilmesini örnek göstererek, siyasetin de aileden birine bırakılmasının normal karşılanması gerektiğini savundu.

Bu çıkış, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısının, AKP Genel Başkanlığı koltuğuna Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra Bilal Erdoğan’ın gelebileceğine dair yaptığı paylaşım, kayyum CEO Alpaslan Baki Ertekin'i harekete geçirdi. X hesabı üzerinden uzun bir açıklama yayımlayan Ertekin, şirket yönetimleri ile siyasi parti yapılarını bir tutarak tartışmaya dahil oldu.

"HOLDİNG PATRONUNUN HAKKI SİYASİ LİDERDE NEDEN YOK?"

Ertekin, paylaşımında bir sermaye sahibinin işini çocuğuna devretmesinin Türkiye'de doğal karşılandığını, bunun bir vizyon ve kültür aktarımı olduğunu belirtti. Holding patronunun yarattığı yapıyı, "kanından gelen" birine bırakma hakkına sahip olduğunu savunan CEO, aynı mantığın siyasette de geçerli olabileceğini ima etti.

Ertekin, AKP'nin kurumsal bir yapıdan ziyade Erdoğan'ın karizması üzerine kurulu bir başarı öyküsü olduğunu öne sürerek, partiyi liderin "siyasi sermayesi" olarak tanımladı.

"SİYASETİ AİLEDEN BİRİNE BIRAKMAK NEDEN ANORMAL?"

Ertekin AKP'li olmadığını söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

"Ben AK Parti’li değilim Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum ya da ‘AK Partili değilim Reis’çiyim’ diyenlerin oranı AK Partiye oy verenlerin neredeyse %90’ı iken neden holdingi aileden birine bırakmak normal, siyaset anormal karşılanıyor?"

Siyasi partilerin bir kamu hizmeti aracı olduğunu kabul etse de Ertekin, Türkiye'deki şartlarda güçlü liderlerin partilerinin bir nevi "siyasi holding" gibi işlev görebileceğini iddia etti.

"BİLAL ERDOĞAN AK PARTİ'NİN BAŞINA GEÇMELİDİR"

Ertekin, liderin kendi kurduğu "siyasi markayı" koruma güdüsüyle hareket edebileceğini savunaral şu ifadeleri kullandı:

"Liderin, kendi oğlu veya yakın çevresinden birine koltuğu bırakma arayışı, bu siyasi sermayenin çarçur edilmesini önleme güdüsüyle açıklanabilir. Lider, kendi kurduğu ve büyüttüğü ‘siyasi markanın’ ve ‘iktidar birikiminin’ ehil olmayan, vizyonsuz veya parti kültüründen bihaber bir ‘profesyonel yönetici’ tarafından ziyan edilmesini istemez."

TEPKİLER SONRASI GERİ ADIM MI, SAVUNMA MI?

Açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardıdan Ertekin, yeni bir paylaşım daha yaparak kendini savundu.

Bellona dahil 35 şirketi yöneten Erciyes Anadolu Holding CEO'luğundan 8 ay önce emekli olduğunu belirten Ertekin, görüşlerinin AKP'yi bağlamadığını, tamamen şahsi bir analiz olduğunu ifade etti.

Bilal Erdoğan'ı tanıdığını ve telefonunda numarasının kayıtlı olduğunu belirten Ertekin, "Ona sosyal medya üzerinden 'güzelleme' yapmaya, ilgi çekmeye ihtiyacım yok" diyerek çıkar amacı gütmediğini savundu.

Ertekin, şöyle devam etti:

"Benim dile getirdiğim tek şey şudur: Eğer mevcut lider, yani Sayın Cumhurbaşkanı, bir gün kendi iradesiyle ve takdiriyle Bilal Erdoğan'ı yerine aday olarak göstermek isterse, benim kişisel bakış açıma göre bu durumda bir sorun yoktur. Ak Parti’de sayın cumhurbaşkanından sonra Bilal Erdoğan olmaz diyen bir görüşe karşı “olabilir ve olmalıdır” diyen bir perspektif sunumudur."

"AK PARTİLİ DEĞİLİM" DİYEN ERTEKİN'İN TÜGVA DESTEKÇİLİĞİ

FETÖ'yle iltisakı nedeniyle el konulan Boydak Holding'e ait Erciyes Anadolu Holding'e 25 Aralık 2017 yılında TMSF tarafından kayyum olarak atanan Alpaslan Baki Ertekin,

25 Aralık 2017 tarihinde Erciyes Anadolu Holding'e CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Alpaslan Baki Ertekin, AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti'ne para verdiklerini kabul etmişti. Ertekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"TÜGVA'YA VERECEĞİM, TÜRGEV'E VERECEĞİM"

"Evet, TÜRGEV'e para veriyor muyuz? Tabi ki veriyoruz. TÜGVA'ya para veriyor muyuz? Tabi veriyoruz. TÜGVA'ya vereceğim, TÜRGEV'e vereceğim, İlim Yayma'ya vereceğim. Ama öyle attıkları tuttukları kadar paralar değil. Zaten akıl ve mantıkla uyuşmuyor. Net kârın yüzde iki buçuğu diyorum."

CEO Alpaslan Baki Ertekin'in açıklamalarına göre yapılan hesaplama; Erciyes Anadolu Holding'in aralarında TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti'ninde olduğu vakıf ve kuruluşlara 2021 yılında yaklaşık 66 milyon lira aktardığını gösteriyor.