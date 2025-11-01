'Daha çok çalış' uygulaması: Sistem değişiyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı, "kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim teşviklerinin" etkisiyle 2024'te yüzde 89,7 düzeyine ulaştı.

PRİM TABANI DEĞİŞİYOR

AA'nın aktardığına göre sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması, daha "adil ve etkin" bir yapıya kavuşturulması, uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bazı politika ve tedbirler uygulanacak.

Bu doğrultuda, sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı değişecek, ancak değişikliğin ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek.

KOLAY İŞVERENLİK SİGORTASI

Apartman görevlisi, ev hizmetlisi, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi işçileri çalıştıran ancak ticari faaliyette bulunmayan teşebbüslerin yer aldığı kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmalar tamamlanacak.

Sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

"DAHA ÇOK İSTİHDAMDA KALMAK"

Kişilerin "daha çok istihdamda kalması" için bazı düzenlemeler hayata geçirilerek, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Bu konudaki reformları hayata geçirmek üzere ilgili kurumlar ortak çalışmalar yürütecek.

Sosyal güvenlik sisteminde gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Bu konuda reform alanları tespit edilecek ve bu alanlarla ilgili çalışmalar yapılacak.

SGK'YA BORCU OLANLARA REHPERLİK EDİLECEK

Sosyal güvenlik sisteminde prim tahsilatları artırılacak. Bu doğrultuda prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip ve tahsilat işlemleri etkin şekilde uygulanacak. SGK'ye borcu bulunan sigortalılarla iletişim kurularak borcun ödenmesi konusunda rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecek.

Denetimler yoluyla sosyal güvenlik sisteminin etkinliği artırılacak.

Sektörlere ve iş yerlerine yönelik risk odaklı ve tarama şeklinde denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesaj yoluyla uyarı gönderilecek.

Kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılarak, prim tabanı genişletilecek.