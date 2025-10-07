SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümlerinde “K” harfi bulunan çalışan ve emeklilere yönelik kritik bir uyarı yayımladı.

“K” HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

SGK’nın açıklamasına göre, hizmet dökümünde “K” harfi yer alan iş yerleri “Kontrollü İş Yeri” olarak takip ediliyor. Bu tür iş yerlerinde bildirilen çalışmaların, emeklilik hesabına dahil edilmemesi söz konusu olabiliyor.

SAHTE SİGORTALILIK RİSKİ

Emekli olan kişiler dahi, yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse, SGK tarafından emekli maaşları iptal edilebiliyor. Ödenmiş maaşlar ve haklar ise faizleriyle birlikte geri talep edilebiliyor.

❗ Dikkat

Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir. pic.twitter.com/b7AyRTJZfM — SGK (@sgksosyalmedya) October 7, 2025

ÇALIŞANLARA ÖNERİLER

SGK, hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeyi ve “K” harfi görüldüğünde iş yeri ile iletişime geçilmesini önerdi.

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren bu uyarı, zor şartlar altında emeklilik planlaması yapanlar için hayati önemde. Yıllarca çalışıp emeklilkte bir nebze olsun rahat etmeyi planlayanlar, yıllar sonra hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu nedenle hizmet dökümünü kontrol etmek büyük önem taşıyor.