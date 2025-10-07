SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar

SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Yayınlanma:
SGK'dan sigortalı çalışanlara önemli bir uyarı geldi. Bir harfin mağdur edebileceği uyarısında bulunan kurum, hizmet dökümünün incelenmesi uyarısında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hizmet dökümlerinde “K” harfi bulunan çalışan ve emeklilere yönelik kritik bir uyarı yayımladı.

“K” HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

2022/01/23/sigorta-mahkeme.jpg

SGK’nın açıklamasına göre, hizmet dökümünde “K” harfi yer alan iş yerleri “Kontrollü İş Yeri” olarak takip ediliyor. Bu tür iş yerlerinde bildirilen çalışmaların, emeklilik hesabına dahil edilmemesi söz konusu olabiliyor.

SAHTE SİGORTALILIK RİSKİ

Emekli olan kişiler dahi, yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse, SGK tarafından emekli maaşları iptal edilebiliyor. Ödenmiş maaşlar ve haklar ise faizleriyle birlikte geri talep edilebiliyor.

ÇALIŞANLARA ÖNERİLER

SGK, hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeyi ve “K” harfi görüldüğünde iş yeri ile iletişime geçilmesini önerdi.

SGK uzmanı milyonları üzecek asgari ücret tahminini açıkladıSGK uzmanı milyonları üzecek asgari ücret tahminini açıkladı

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren bu uyarı, zor şartlar altında emeklilik planlaması yapanlar için hayati önemde. Yıllarca çalışıp emeklilkte bir nebze olsun rahat etmeyi planlayanlar, yıllar sonra hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu nedenle hizmet dökümünü kontrol etmek büyük önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Ekonomi
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!
Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!
Fuarlarda kurallar değişti
Fuarlarda kurallar değişti