Düşük maaşın sebebi emeklilerin ölmemesiymiş! SGK Başkanı Kaya'dan skandal 'prim' açıklaması

Giderek derinleşen ekonomik kriz emekçilerin ve emeklilerin belini bükmeye devam ediyor. Emekliler ay sonunu getiremezken emekli maaşının düşük olması da sık sık eleştiri konusu oluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, bozulan mali yapıyı 'insan ömrünün uzamasına' bağladı. Kaya, vergi paketinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milletvekillerine açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Türkiye’de sağlık sistemi ve refahın 'artmasıyla' ölüm yaşının Avrupa Birliği (AB) düzeyine yaklaştığını söyleyen Kaya, “SGK’ya ödenen primlerin ortalama süresi 20 yıl. Almanya’da bu süre 45 yıl. AB ortalaması 40 yıl. Eskiden ‘mezarda emeklilik’ deniyordu çünkü 50-55 yaşta ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz. EYT ile birlikte 2023 yılından beri emekli sayımız 3 milyon arttı. Benim şu anda sistemi sürdürebilmem için istihdama adam girmesi lazım. Ama 10 yıl içerisinde 10 milyon insan istihdama girecek derken, nüfusumuz yaşlanıyor ve emekli sayımız daha hızlı artıyor. Prim ödeme yıl sayısı ortalama 20 yıl, emekli olma yaşı 48. AB’de emekli olma yaşı 65” dedi.

'İŞVERENE YÜK'

Raci Kaya, Türkiye’de işçi çalıştırmanın işverene yükünün OECD ülkelerine göre daha fazla olduğunu da belirterek, “İşverene yük OECD ülkelerinde yüzde 22, bizde 22.75. Yüzde 5 destekle bu yükü 17.5’e düşürüyoruz. Ama AB ve Amerika’da bu yük destekle yüzde 17” açıklamasında bulundu.

CHP'DEN TEPKİ

SGK Başkanı Kaya’nın Almanya örneğine tepki gösteren CHP’li Tahsin Ocaklı, “Almanya’da bir saat çalışan işçi 12-13 euro alıyor. Marketten 15 euroya 1 kilogram et alabiliyor. Biz 1 kilogram et alabilmek için 1.5 gün çalışıyoruz. Mukayese edecekseniz bunları edin” ifadelerini kullandı.