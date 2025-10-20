Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planı yapan çalışanları ilgilendiren kritik bir değerlendirme yaptı. Erdursun, “Emekli aylığı ve tazminatlar açısından 2025’te mi, 2026’da mı emekli olmak avantajlı?” başlıklı yazısında, enflasyon, maaş artışları ve kıdem tazminatı farklarının etkilerini analiz etti.

2025–2026 DÖNEMİ KRİTİK EŞİK

Erdursun’a göre 2025–2026 dönemi, emeklilik planlaması yapanlar için önemli bir dönüm noktası. Yüksek enflasyon, kıdem tazminatı tavanı ve ücretlerdeki artışlar, bir yıl beklemenin emekli aylığı ve tazminat açısından ciddi farklar yaratabileceğini gösteriyor.

2025’TE EMEKLİ OLAN NE KAZANIYOR?

Brüt maaşı 100 bin TL, net maaşı 75 bin TL olan, sistemde 30 bin TL emekli aylığı görünen ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan bir kişi için yapılan örnek hesaplamaya göre:

2025 yılında emekli olursa: Aylık maaşı 33.900 TL

2026 yılında emekli olursa: Aylık maaşı 32.200 TL

Aradaki fark: 1.700 TL kayıp

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında Erdursun, “Yüksek maaşlı çalışanlarda aylık 250–300 TL artış sürüyor. 2026’da bu artış 350–400 TL’ye çıkabilir. Bir yıl daha çalışan, aylık 3–4 bin TL kalıcı artış elde edebilir” dedi.

KIDEM TAZMİNATI AVANTAJI 100 BİN TL’Yİ AŞIYOR

2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL olarak belirlenirken, 10 yıl çalışan bir kişi yaklaşık 535 bin TL net tazminat alabiliyor.

2026’da %20’lik artış varsayımıyla bu tutar 647 bin TL’ye çıkıyor.

Bu da yaklaşık 107 bin TL ek kazanç anlamına geliyor.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER İÇİN 2025 DAHA UYGUN

Erdursun’a göre emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişiler için 2025 yılı avantajlı. Çünkü hem maaş hem emekli aylığı birlikte alınabiliyor.

Ancak çalışmayı bırakacak olanlar için 2026 yılı beklenirse, hem kıdem tazminatı farkı hem de maaş artışı uzun vadede daha fazla kazanç sağlayabilir.

BORCU OLMAYANLAR İÇİN FIRSAT YILI 2026

Uzman, “Borcu olmayan ve kıdem tazminatını değerlendirme imkânı olan çalışanlar için 2026 yılı avantajlı. Ancak acil borcu olanlar için bu farkın anlamı azalır” ifadelerini kullandı.

Örneğin, 535 bin TL’lik tazminatını yıllık %40 faiz oranıyla vadeli mevduata yatıran bir kişi, aylık yaklaşık 15 bin TL faiz getirisi elde edebiliyor. Emekli maaşıyla birlikte toplam gelir 49 bin TL seviyesine çıkıyor.

HERKES KENDİ DURUMUNA GÖRE HESAPLAMALI

Erdursun’un değerlendirmesine göre, emeklilikte tek kriter tarih değil. Maaş düzeyi, borç durumu, kıdem farkı ve çalışma niyeti birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekiyor.

“Yüksek maaşlı çalışanlar için bir yıl daha çalışmak, sadece maaş artışı değil, uzun vadeli emekli aylığı ve tazminat kazancı anlamına gelebilir” diyen Erdursun, herkesin kendi koşullarına göre karar vermesi gerektiğini vurguladı.