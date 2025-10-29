Cumhuriyet altını 100 yaşına girdi!

Cumhuriyet altını 100. yaşını kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından iki yıl sonra, Ekim 1925’te basılan ilk Cumhuriyet beş liralık altın, hem tarihi hem de sembolik değeriyle Türk parasının en köklü simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Osmanlı dönemine ait sikke kalıplarının geçerliliğini yitirmesinin ardından yeni altın sikkelerin basımı için yasal düzenlemelere gidildi. İlk Cumhuriyet altını, dönemin maliye vekili Abdülhalik Renda’nın da katıldığı törenle Topkapı Sarayı avlusundaki Darphane’de basıldı ve Atatürk’e sunuldu.

1951 yılında bugünkü standardına kavuşan Cumhuriyet altınlarının ilk ziynet formu 1927’de, ilk Atatürk portreli meskük ise 1944’te üretildi.

2 GRUPTA, 10 FARKLI ÇAP VE AĞIRLIKTA ÜRETİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Faruk Gözübüyük, Cumhuriyet altınının yalnızca Darphane tarafından üretildiğini belirterek, “Cumhuriyet altınları 22 ayar olarak, sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta üretilmektedir” dedi.

Gözübüyük, meskük altınların Atatürk kabartması nedeniyle halk arasında “Ata lira” olarak bilindiğini, ziynet altınların ise genellikle takı amaçlı tercih edildiğini ifade etti.

Cumhuriyet altınlarının bir yüzünde “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresiyle birlikte Cumhuriyet’in ilan yılı olan 1923 ve basım yılı yer alırken, diğer yüzünde “Hakimiyet Milletindir” ifadesiyle Atatürk portresi bulunuyor.

DARPHANE’DE MODERN ÜRETİM DÖNEMİ

Gözübüyük, Darphane’nin altın üretiminde son yıllarda önemli teknolojik yenilikler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “Yeni hadde sistemleriyle tolerans aralıkları çok daha hassas biçimde yönetiliyor, üretim hattında manuel işlemlerin çoğu otomasyona geçti” dedi.

Ayrıca, üretim kapasitesini iki katına çıkaracak olan Kartal Altın Üretim Hattı projesinin tamamlandığını ve test aşamasında olduğunu belirtti.

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

Darphane verilerine göre, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın grupları “meskük 100”, “ziynet 100” ve “ziynet 25” olarak öne çıkıyor.

Gözübüyük, altına dayalı finansal ürünler arasında Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1) gibi yeni araçların da yatırımcılara sunulduğunu anımsatarak, “Bu sertifikalar Borsa İstanbul’da işlem görmekte ve dileyen yatırımcılar fiziki altına dönüştürebilmektedir” bilgisini paylaştı.