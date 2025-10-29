Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay tankının teslimi ve BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi’nin açılış törenindeki "Toplu iğne" iddiası gündem olmuştu.

Erdoğan, "Sizi 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretemiyorduk. Ama şu anda hamd olsun silahların üreten bir Türkiye var" demişti.

Bu konuşmaya muhalefetten tepkiler gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, şu açıklamayı yapmıştı:

"Biri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a söylesin; Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikası 1951'de kuruldu. Yani 74 yıl önce, Yani Ak Parti yokken, Yani daha 'çıkardığınız gömleğin' kumaşı bile dokunmamışken, Yani Cumhuriyetimiz henüz 28 yaşındayken kuruldu. Sadece o değil; Uçak fabrikası, şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları, demir çelik fabrikaları, tersaneler, kağıt fabrikası, çimento fabrikası, tekel fabrikaları, elektrik santralleri, baraj, silah fabrikası, klor fabrikası da, yokluk içindeki Cumhuriyetimizin ilk 15 yılı içinde kuruldu. İktidarınız döneminde sattığınız Cumhuriyet fabrikalarını ve kuruluşlarını katmıyorum bile. Sizin varlık içinde yapamadıklarınızı Cumhuriyet yokluk içinde yaptı. Yani Ak Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk. Ve zaten Cumhuriyet mucizesi de tam olarak budur. Hatırlayınız istedim."

TOPLU İĞNE ÜRETİMİ 1951'DE BAŞLAMIŞ

Türkiye'de toplu iğne üretiminin 1951'de başladığı ortaya çıktı. Hatta üretimi de ATLI Zincir İğne ve Makina AŞ yapmış. Şirketin internet sitesindeki "Hakkımızda" bölümünde yer alan ifadeler şöyle:

"ATLI, Türk sanayinde ilkleri gerçekleştirmek üzere 1951 yılında Kollektif Şirket olarak İstanbul Topkapı’da kurulmuştur. Şirket yapısının 1956 yılında Anonim Şirkete dönüştürülmesi ile birlikte; zengin ürün çeşitliliği sağlanmıştır.

İsmail Saymaz'dan Erdoğan'a 'Toplu iğne' eleştirisi! "Bahçeli’ye sorması isabetli olur"



O tarihlerde ATLI, gerçekleşen Toplu iğne üretimi ile Türk sanayindeki gelişmenin sembolü olarak görülmüş, “Türkiye bir toplu iğne bile üretemiyor” yargısına son vermiştir.

1968 yılına gelindiğinde, geniş bir zincir üretim gamının yanı sıra raptiye, toplu iğne ve ataş üretimiyle ATLI, bölgesinin en büyük tel mamulleri üreticisi haline gelmiştir.

İlklere imza atmayı sürdüren ATLI, 1968 yılında Türk sanayine anahtar teslimi endüstriyel tesisler üretmek gayesiyle makine fabrikasını kurmuştur."