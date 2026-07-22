Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Bu gece akaryakıta zam geliyor!

Bu gece akaryakıta zam geliyor!

Akaryakıtta zam fırtınası başladı adeta. Zam üstüne zam geliyor. Bu gece benzine bir liranın üzerinde zam bekleniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bu gece akaryakıta zam geliyor!
Son Güncelleme:

Akaryakıt fiyatları üzerindeki ağır zam baskısı hız kesmeden devam ediyor.

SIRALI ZAM!

Bu gece akaryakıta zam geliyor! - Resim : 1

Dün motorin litre fiyatlarına yansıyan 1 lira 12 kuruşluk artışın hemen ardından, sıra benzin fiyatlarına geldi.

Bu gece yarısı benzine 1 TL 23 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıtta tabela yanıyor! Zamların önüne geçilemiyor: Yenisi geliyor tarih belli olduAkaryakıtta tabela yanıyor! Zamların önüne geçilemiyor: Yenisi geliyor tarih belli oldu

KÜRESEL KRİZLER DEPOLARI VURDU

Araç depolarını adeta yangın yerine çeviren bu peş peşe fiyat artışlarının temelinde uluslararası gelişmeler yatıyor. Yeniden alevlenen ABD ile İran savaşı, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilim ve dünya genelinde baş gösteren motorin tedariki sıkıntısı, maliyetleri doğrudan yukarı çekiyor. Yaşanan bu küresel sarsıntıların etkisiyle benzine yeni bir fiyat artışının yolda olduğu ifade ediliyor.

MOTORİNDE YENİ ZAM TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu gece akaryakıta zam geliyor! - Resim : 3

Dün sektör yetkilileri, uluslararası piyasalarda fiyatların mevcut yükseliş eğilimini koruması durumunda, birkaç güne kadar motorin fiyatlarına 1 TL dolayında bir zammın kaçınılmaz olacağına dikkat çekiyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Motorin Akaryakıt Zam
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro