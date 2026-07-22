Bu gece akaryakıta zam geliyor!

Akaryakıt fiyatları üzerindeki ağır zam baskısı hız kesmeden devam ediyor.

SIRALI ZAM!

Dün motorin litre fiyatlarına yansıyan 1 lira 12 kuruşluk artışın hemen ardından, sıra benzin fiyatlarına geldi.

Bu gece yarısı benzine 1 TL 23 kuruş zam bekleniyor.

KÜRESEL KRİZLER DEPOLARI VURDU

Araç depolarını adeta yangın yerine çeviren bu peş peşe fiyat artışlarının temelinde uluslararası gelişmeler yatıyor. Yeniden alevlenen ABD ile İran savaşı, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilim ve dünya genelinde baş gösteren motorin tedariki sıkıntısı, maliyetleri doğrudan yukarı çekiyor. Yaşanan bu küresel sarsıntıların etkisiyle benzine yeni bir fiyat artışının yolda olduğu ifade ediliyor.

MOTORİNDE YENİ ZAM TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Dün sektör yetkilileri, uluslararası piyasalarda fiyatların mevcut yükseliş eğilimini koruması durumunda, birkaç güne kadar motorin fiyatlarına 1 TL dolayında bir zammın kaçınılmaz olacağına dikkat çekiyor.