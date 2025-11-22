Coca-Cola'ya Türkiye'de dev ceza!

Rekabet Kurulu, Coca-Cola İçecek’e (CCI) yürütülen soruşturma kapsamında 282,4 milyon liralık idari para cezası kesti. Kararın gerekçesi, şirket tesislerinde yapılan denetim sırasında bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiğine dair oluşan şüphe oldu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Kurul, söz konusu şüphenin “yerinde incelemeyi engelleme ve zorlaştırma” niteliği taşıdığına hükmetti. Bu nedenle CCI hakkında Rekabet Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Rekabet Kurulu'nca tarafımıza tebliğ edilmiş olan kısa karar uyarınca, 07.10.2025 tarihinde Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'de gerçekleştirilen yerinde inceleme esnasında bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiği şüphesi üzerine yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına karar verilerek, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 2024 yılı gayri safi gelirinin binde beşi oranında olmak üzere; 282.416.376,34 TL idari para cezasına hükmedilmiştir" denildi.

Şirket açıklamasında ayrıca, söz konusu idari para cezası tutarının gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ile ödeneceği ve yüzde 25 oranında erken ödeme indirimine tabi olduğu belirtildi.

Cezaya itiraz edeceğini de açıklayan şirket "Bununla birlikte şirketimiz her zaman olduğu gibi rekabet hukuku kurallarına uyum ilkelerinden taviz vermeksizin faaliyetlerini yerine getirmeye devam edecek olup söz konusu karara ilişkin gerekçeli karar tebliğ edildiğinde, karara karşı yasal süreçler işletilerek şirketimizin hakları savunulacaktır" açıklamasında bulundu.

Rekabet Kurulu, şirketlerdeki incelemelerinde kişisel bilgisayar ve telefonları da incelendiği ifade edildi.