Coca-Cola şişeleme bölümünü elden çıkarıyor

Coca-Cola, Afrika’daki şişeleme operasyonlarında sahip olduğu payın bir bölümünü elden çıkarma kararı aldı. Şirket, bu satışa bağlı olarak 2025’in son çeyreğinde yaklaşık 1 milyar dolarlık değer düşüklüğü kaydedecek.

HİSSE SATIŞI VE DEĞER KAYBI

Coca-Cola, Afrika’daki Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) şirketindeki yaklaşık yüzde 42’lik hissesini satacak. Satış tamamlandığında şirketin finansal tablolarına 1 milyar dolarlık bir değer kaybı yansıyacak.

2,6 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA ANLAŞMASI

İsviçre merkezli Coca-Cola HBC, CCBA’nın yüzde 75’lik hissesini 2,6 milyar dolar karşılığında satın almayı kabul etti. Bu anlaşma, Coca-Cola’nın ABD merkezli yüzde 42’lik payı ile Gutsche Family Investments’ın hisselerini kapsıyor. Satışın ardından CCBA’nın toplam piyasa değeri yaklaşık 3,4 milyar dolar olarak belirlendi.

HBC DÜNYA İKİNCİSİ KONUMUNA YÜKSELİYOR

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, satın alma işlemi Coca-Cola HBC’yi hacim bazında Coca-Cola FEMSA’dan sonra dünyanın en büyük ikinci şişeleyicisi konumuna taşıyacak. Anlaşmanın 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

JOANNESBURG BORSASI’NDA İKİNCİ LİSTELEME

Coca-Cola HBC, Afrika büyüme stratejisi kapsamında Johannesburg Borsası’nda ikincil listeleme yapmayı planlıyor. Şirket, Coca-Cola’nın elinde kalacak yüzde 25’lik hisseleri önümüzdeki altı yıl içinde satın alma opsiyonuna sahip olacak.

Bu hamleyle HBC, 14 Afrika ülkesinde artan genç nüfusun tüketim potansiyelinden maksimum fayda sağlamayı hedefliyor. Satın alma sürecinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.