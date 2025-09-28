Çinlilerin yeni elektrikli hiper otomobili: Size bir şey hatırlatıyor mu?

Çinliler son dönemde Avrupa otomobillerini taklit etmekten kurtulmaya çalışıyor ancak Dreame firmasının sunduğu son tasarım bu konuda pek yardımcı olmuyor.

Dreame , yakın zamana kadar sadece elektrikli süpürge, hava temizleyici, robotik çim biçme makinesi ve saç kurutma makinesi üreten bir Çin şirketiydi , ancak - yakın zamanda yazdığımız gibi - büyük hedeflerle otomotiv sektörüne de giriyor.

Nitekim Dreame Technology, 2027 yılında piyasaya sürülecek ve Bugatti'ye bile rakip olacak Dreame Auto EV adlı elektrikli bir süper otomobil hazırladığını duyurdu .

Çin medya kuruluşları Dongchedi ve Yiou'ya göre marka, ilk prototipini Las Vegas'taki CES 2026'da tanıtmayı planlıyor . Şimdiye kadar yayınlanan dijital görseller, ikonik Bugatti Chiron'un dört kapılı, dört koltuklu ve elektrikli sürüş sistemli bir "klonunu" gösteriyor.

Son görsellerde ayrıca , sağa kaydırılmış çift panoramik ekranın yanı sıra yükseltilmiş orta konsola sahip dijital iç mekan da ortaya çıkıyor .

﻿Dreame Technology'nin bir yan kuruluşu olan yeni kurulan Dreame Auto , halihazırda yaklaşık 1.000 kişilik bir ekip oluşturdu . Hedef, yeni modeli Almanya'daki bir fabrikada , muhtemelen Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'sinin yakınında geliştirmek ve üretmek.

Bugatti Chiron'a olan benzerliği, onun "ilhamını" almış gibi bir izlenim bırakmıyor. Kendine özgü at nalı şeklindeki ön ızgarasından , yanlardaki "C" şeklindeki çizgiye ve şık, kesik arka kısmına kadar , Dreame Auto EV bir ilham kaynağı olmaktan çok bir kopyaya benziyor . Elbette, Çinliler başarılı tasarımları kopyalama konusunda tereddütleriyle tanınmıyor.

Şimdi geriye, Ocak 2026'ya ve Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'na kadar beklemek kalacak; Dreame Auto'nun otomotiv sektöründe iz bırakmayı başarabilecek mi yoksa Dyson, Apple ve Google gibi şirketlerin başarısız girişimleri gibi aynı kaderi mi paylaşacak.