Çinlilerin yeni elektrikli hiper otomobili: Size bir şey hatırlatıyor mu?

Çinlilerin yeni elektrikli hiper otomobili: Size bir şey hatırlatıyor mu?
Yayınlanma:
Fotoğrafta gördüğünüz arananın bir Bugatti Chiron olduğunu düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Ama değil bu, Dreame şirketinin yeni elektrikli hiper otomobili.

Çinliler son dönemde Avrupa otomobillerini taklit etmekten kurtulmaya çalışıyor ancak Dreame firmasının sunduğu son tasarım bu konuda pek yardımcı olmuyor.

Dreame , yakın zamana kadar sadece elektrikli süpürge, hava temizleyici, robotik çim biçme makinesi ve saç kurutma makinesi üreten bir Çin şirketiydi , ancak - yakın zamanda yazdığımız gibi - büyük hedeflerle otomotiv sektörüne de giriyor.

dreame-auto-ev-i-render-ufficiali-1.jpg

Nitekim Dreame Technology, 2027 yılında piyasaya sürülecek ve Bugatti'ye bile rakip olacak Dreame Auto EV adlı elektrikli bir süper otomobil hazırladığını duyurdu .

Çin medya kuruluşları Dongchedi ve Yiou'ya göre marka, ilk prototipini Las Vegas'taki CES 2026'da tanıtmayı planlıyor . Şimdiye kadar yayınlanan dijital görseller, ikonik Bugatti Chiron'un dört kapılı, dört koltuklu ve elektrikli sürüş sistemli bir "klonunu" gösteriyor.

Son görsellerde ayrıca , sağa kaydırılmış çift panoramik ekranın yanı sıra yükseltilmiş orta konsola sahip dijital iç mekan da ortaya çıkıyor .

﻿Dreame Technology'nin bir yan kuruluşu olan yeni kurulan Dreame Auto , halihazırda yaklaşık 1.000 kişilik bir ekip oluşturdu . Hedef, yeni modeli Almanya'daki bir fabrikada , muhtemelen Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'sinin yakınında geliştirmek ve üretmek.

dreame-auto-ev-i-render-ufficiali-2.jpg

Bugatti Chiron'a olan benzerliği, onun "ilhamını" almış gibi bir izlenim bırakmıyor. Kendine özgü at nalı şeklindeki ön ızgarasından , yanlardaki "C" şeklindeki çizgiye ve şık, kesik arka kısmına kadar , Dreame Auto EV bir ilham kaynağı olmaktan çok bir kopyaya benziyor . Elbette, Çinliler başarılı tasarımları kopyalama konusunda tereddütleriyle tanınmıyor.

Şimdi geriye, Ocak 2026'ya ve Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'na kadar beklemek kalacak; Dreame Auto'nun otomotiv sektöründe iz bırakmayı başarabilecek mi yoksa Dyson, Apple ve Google gibi şirketlerin başarısız girişimleri gibi aynı kaderi mi paylaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Ekonomi
Don üzüm yaktı, fiyat yüksek: Verim %30 azaldı
Don üzüm yaktı, fiyat yüksek: Verim %30 azaldı
Asgari ücrette büyük tehlike! Pazarlık görüşmeleri çöküyor mu? Sendikadan açıklama var
Asgari ücrette büyük tehlike! Pazarlık görüşmeleri çöküyor mu? Sendikadan açıklama var
Akaryakıtta güncel tabela: 28 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları!
Akaryakıtta güncel tabela: 28 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları!