Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatırılıyor

Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatırılıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 milyar 538 milyon 43 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin gücüne güç katıp, bereketi birlikte artırdıklarını belirten Yumaklı, "19 milyar 538 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Tarımda yeni dönem başlıyor

Çiftçiler zirai dona karşı nöbete başladıÇiftçiler zirai dona karşı nöbete başladı

DESTEK ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, planlı üretim desteği için 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 49 milyon 686 bin 547 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 4 milyon 208 bin 50 lira ödeme yapılacak.

Planlı üretim desteği ile diğer desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "0", "2" ve "4", vergi kimlik numarasının son hanesi ise "0", "1", "2", "3", "4", "5", "7" ve "9" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Ekonomi
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Servet bu şehirde değerlendi
Servet bu şehirde değerlendi