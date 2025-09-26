Çeyrek ve gram altın güne nasıl başladı?
Altın, haftanın son işlem gününde de değer kazanmaya devam ederken, jeopolitik gelişmeler, küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının artan alımları ve Fed’in faiz indirim sürecine dair beklentiler fiyatların seyrinde belirleyici oluyor.
Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin artması da yatırımcıları altına yönlendiriyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.
İşte 26 Eylül Cuma gününe ait altın fiyatları:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.005,5790
Satış: 5.006,2600
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.736,63
Satış: 3.737,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.009,2900
Satış: 8.185,3900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 32.037,1600
Satış: 32.641,4300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.447,00
Satış: 33.733,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.967,24
Satış: 16.369,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 32.034,59
Satış: 32.638,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.821,61
Satış: 3.863,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.680,62
Satış: 4.895,86