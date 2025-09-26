Çeyrek ve gram altın güne nasıl başladı?

Altın, haftanın son işlem gününde de değer kazanmaya devam ederken, jeopolitik gelişmeler, küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının artan alımları ve Fed’in faiz indirim sürecine dair beklentiler fiyatların seyrinde belirleyici oluyor.

JPMorgan tarih verdi: Altın rekor kıracak!

Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin artması da yatırımcıları altına yönlendiriyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Satmayın uyarısı!

İşte 26 Eylül Cuma gününe ait altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.005,5790

Satış: 5.006,2600

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.736,63

Satış: 3.737,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 8.009,2900

Satış: 8.185,3900

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 32.037,1600

Satış: 32.641,4300

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 33.447,00

Satış: 33.733,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 15.967,24

Satış: 16.369,38

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 32.034,59

Satış: 32.638,64

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.821,61

Satış: 3.863,48

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.680,62

Satış: 4.895,86