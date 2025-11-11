Çayı boyayla demlemişler!

Gıdada halk sağlığını tehdit edecek hilleler hız kesmiyor. Bakanlığın yeni listesinde, bir markanın çaya gıda boyası koyduğu, bir macında ise ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş (hile) yapıldığı saptanan ve insan sağlığını riske atabilecek gıda ürünlerinin bulunduğu güncel listeyi yayımladı.

Listede, İstanbul'da faaliyet gösteren bir çay markasının ürünlerinde gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

İKİ FARKLI ÇAYDA GIDA BOYASI SAPTANDI

gida-hille-2.jpg

Bakanlık, gıda güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin neticelerini kamuoyuyla paylaştı.

Ünlü peynir markaları bir bir ifşa oldu!Ünlü peynir markaları bir bir ifşa oldu!

Laboratuvar incelemeleri sonucunda hazırlanan ve kamuoyuna duyurulan son listede, İstanbul merkezli "Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama" firmasının iki ürünü dikkat çekti.

akcay-gida-boyasi.jpg

Firmanın “Öz Akçay Altın” marka Yaprak Siyah Çay ve “Öz Akçay” marka Filiz Siyah Çay isimli ürünlerinde gıda boyası bulunduğu tespit edildi.

MACUN ÜRÜNÜNDE İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNDU

gida-hille-1.jpg

Güncellenen aynı listede ifşa edilen bir diğer ürün ise “Jetplus Maximum Performance” markalı macun oldu. Bu ürün üzerinde yapılan testler neticesinde, içeriğinde ilaç etken maddesi barındırdığı açıklandı.

Peynir ve sıvı yağlarda hile...Bakanlık listeli şekilde tek tek ifşa ettiPeynir ve sıvı yağlarda hile...Bakanlık listeli şekilde tek tek ifşa etti

Bakanlık, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen incelemelerde mevzuata aykırı bulgulara rastlanan ürünlerin ve firmaların kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca, vatandaşların sağlığını korumak hedefiyle piyasa denetimlerinin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü ve tespit edilen uygunsuzluklar karşısında ilgili firmalar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

