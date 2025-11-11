Çayı boyayla demlemişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş (hile) yapıldığı saptanan ve insan sağlığını riske atabilecek gıda ürünlerinin bulunduğu güncel listeyi yayımladı.

Listede, İstanbul'da faaliyet gösteren bir çay markasının ürünlerinde gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

İKİ FARKLI ÇAYDA GIDA BOYASI SAPTANDI

Bakanlık, gıda güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin neticelerini kamuoyuyla paylaştı.

Laboratuvar incelemeleri sonucunda hazırlanan ve kamuoyuna duyurulan son listede, İstanbul merkezli "Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama" firmasının iki ürünü dikkat çekti.

Firmanın “Öz Akçay Altın” marka Yaprak Siyah Çay ve “Öz Akçay” marka Filiz Siyah Çay isimli ürünlerinde gıda boyası bulunduğu tespit edildi.

MACUN ÜRÜNÜNDE İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNDU

Güncellenen aynı listede ifşa edilen bir diğer ürün ise “Jetplus Maximum Performance” markalı macun oldu. Bu ürün üzerinde yapılan testler neticesinde, içeriğinde ilaç etken maddesi barındırdığı açıklandı.

Bakanlık, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen incelemelerde mevzuata aykırı bulgulara rastlanan ürünlerin ve firmaların kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca, vatandaşların sağlığını korumak hedefiyle piyasa denetimlerinin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü ve tespit edilen uygunsuzluklar karşısında ilgili firmalar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.