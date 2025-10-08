Ünlü peynir markaları bir bir ifşa oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda yağ oranı mevzuat standartlarına uymayan süt ve süt ürünlerinin yer aldığı güncel listeyi paylaştı.

7 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan listede, çeşitli illerde faaliyet gösteren bazı firmalara ait peynir ve tereyağı ürünlerinde yağ oranının mevzuat standartlarının altında olması nedeniyle uygunsuzluk tespit edildi.

Tarım Bakanlığı uyardı: Bu gıdalar sofranızda olmasın! Yeni tağşiş listesi yayımlandı

Bakanlığın yayımladığı listede, Adana, Denizli, Manisa, Hatay, Samsun, Karaman, Aksaray ve Trabzon illerine ait onlarca parti ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

MANİSA, DENİZLİ, HATAY...

Ürünlerin çoğu, etiketlerinde “tam yağlı” veya “yarım yağlı” ibaresi bulunmasına rağmen yapılan incelemelerde yağ oranlarının mevzuatta belirtilen minimum değerlerin altında olduğu tespit edildi.

Adana’da Çay Çiftlik, Denizli’de Kocaoğz, Manisa’da Fırtına, Hatay’da Soydaş, Samsun’da Özkuzeygüyo, Bizden Yebir, Karaman’da Laktika ve Trabzon’da Beşikdüzü Süt Mamulleri markalı ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi.

Taklit veya Tağşiş listesi güncellendi: 44 marka ifşa edildi!

TEREYAĞINDA DA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın yayımladığı listede yalnızca peynir çeşitleri değil, tereyağı ürünleri de yer aldı. Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde üretilen “Beşikdüzü Süt Mamulleri” markalı tereyağında, etiketinde “%80 süt yağı” yazmasına rağmen analizler, yağ oranının mevzuata uygun olmadığını ortaya koydu.