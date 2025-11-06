Çalışanların işlerini elinden alıyor! 20 yıldır böylesi görülmemişti

ABD’li şirketler, yapay zeka teknolojilerine geçiş ve maliyet düşürme politikalarının etkisiyle son 20 yılın en yüksek ekim ayı işten çıkarmalarını gerçekleştirdi.

153 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

İşe yerleştirme danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim 2025’te 153 bin 74 kişi işten çıkarıldı.

Yapay zeka işsizler ordusu mu yaratacak? Ya oyunun içindesin ya riskte!

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç kat artışa işaret ederken, en fazla iş kaybı teknoloji ve depolama sektörlerinde yaşandı.

PANDEMİDEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Yılın ilk on ayında toplam işten çıkarmalar 1 milyon eşiğini aşarak pandemi döneminden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Aynı dönemde ABD’li işverenlerin açıkladığı işe alım planları ise 2011’den bu yana en düşük düzeyde kaydedildi.

Yeni araştırma: Yapay zeka, ekonomik belirsizlik... İş bulamıyorlar

Mevsimsel istihdam planları da 2012’den bu yana en zayıf performansını sergiledi.

DEV ŞİRKETLER DE LİSTEDE

Amazon, Meta, Target ve Paramount Skydance gibi dev firmalar da ekim ayında gerçekleştirdikleri toplu işten çıkarmalarla dikkat çekti.

Buna karşın ADP’nin istihdam raporu, ekim ayında özel sektörde 42 bin kişilik istihdam artışı yaşandığını gösterdi.

Ancak bu artış, iki aylık düşüşün ardından yalnızca sınırlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Uzmanlara göre işgücü talebinde genel yavaşlama devam ediyor.

“YAPAY ZEKA VE MALİYET BASKISI BELİRLEYİCİ”

Challenger yöneticisi Andy Challenger, süreci şöyle değerlendirdi:

“Pandemi dönemindeki hızlı işe alım dalgasının ardından bazı sektörlerde düzeltme yaşanıyor. Ancak yapay zekâya geçiş, zayıflayan tüketici harcamaları ve artan maliyetler, şirketleri kemer sıkma ve işe alım dondurmasına zorluyor.”

Hollywood'da yapay zeka krizi : Sendikalar ayağa kalktı

Challenger ayrıca, işini kaybedenlerin yeni istihdam fırsatlarına ulaşmakta zorlandığını ve bunun işgücü piyasasında gevşemeye yol açabileceğini vurguladı.

2025 İÇİN TEMKİNLİ BEKLENTİ

Yöneticiye göre, olası faiz indirimleri ve kasım ayında güçlü bir istihdam artışı yaşanması halinde yıl sonuna doğru işe alımlar yeniden ivme kazanabilir.

Ancak 2025 yılına ilişkin beklentiler temkinli: Challenger, güçlü bir sezonluk istihdam ortamı beklemediklerini ifade etti.