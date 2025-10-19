Yeni araştırma: Yapay zeka, ekonomik belirsizlik... İş bulamıyorlar

Financial Times’ın yeni araştırmasına göre, yapay zekâ devrimi, küresel ekonomik belirsizlik ve şirketlerin temkinli işe alım politikaları, yeni mezunların iş bulmasını tarihin en zorlu dönemlerinden birine dönüştürdü.

MEZUNLARA YÖNELİK İŞ İLANLARI YÜZDE 33 AZALDI

İstihdam platformu Indeed’in verilerine göre, mezunlara yönelik iş ilanlarının sayısı son bir yılda yüzde 33 oranında geriledi. ABD ve Birleşik Krallık’ta mezun işsizliği, ilk kez genel işsizlik oranının üzerine çıktı.

ŞİRKETLER TEMKİNLİ: “EKONOMİK BELİRSİZLİK YETENEK AÇIĞI YARATACAK”

Yapay zeka işsizler ordusu mu yaratacak? Ya oyunun içindesin ya riskte!

Küresel işe alım firması Robert Walters’ın CEO’su Chris Eldridge, iki yıldır birçok şirketin mezun alımlarını askıya aldığını belirterek şunları söyledi:

“Şirketler, ekonomik görünüm konusundaki belirsizlik nedeniyle risk almak istemiyor. Ancak bu durum, uzun vadede ciddi bir yetenek boşluğu yaratacak.”

YAPAY ZEKÂ ETKİSİ: GİRİŞ SEVİYESİ POZİSYONLAR YOK OLUYOR

Paris merkezli Welcome to the Jungle platformunun kurucusu Jérémy Clédat, yapay zekânın etkisiyle özellikle giriş seviyesi işlerin hızla ortadan kalktığını vurguladı:

“Giriş seviyesi roller, kıdemli pozisyonlardan üç kat daha hızlı azalıyor. Şirketler, AI’ın etkisini görmek için beklemede, ancak bu bekleyiş gelecekte insan kaynağını riske atıyor.”

HUKUK VE MUHASEBEDE YAPAY ZEKÂ İNSANIN YERİNİ ALIYOR

Özellikle hukuk ve muhasebe gibi sektörlerde, yapay zekâ sistemleri genç çalışanların yaptığı işlerin büyük kısmını devralıyor. Simmons & Simmons hukuk firmasının AI aracı “Percy”, belgeleri analiz ederek karar süreçlerini hızlandırıyor. Ancak firmanın kıdemli ortağı Julian Taylor, “Giriş seviyesinde işe alımı azaltmak gelecekte nitelikli personel bulmayı imkânsız hale getirebilir,” uyarısında bulundu.

EĞİTİM SİSTEMİ YENİ DÜNYAYA HAZIR DEĞİL

Uzmanlara göre, mevcut eğitim sistemi mezunları yapay zekâ çağının iş gücü ihtiyaçlarına yeterince hazırlayamıyor. Eleştirel düşünme, problem çözme ve teknolojiyle birlikte çalışma becerilerinin artık temel gereklilik haline geldiği vurgulanıyor.

YENİ DÖNEM: ÜCRETSİZ “ÇIRAKLIK MODELİ” GERİ Mİ GELİYOR?

Uzmanlar, yaşanan bu dönüşümün “modern çıraklık” sistemini yeniden gündeme getirebileceğini belirtiyor. Financial Times’a konuşan ekonomi uzmanı Berwick, şu değerlendirmede bulundu:

“Şirketler, mezunları uzun vadeli bağlılık karşılığında ücretsiz ya da düşük ücretli eğitim programlarına alabilir. Bu, iş dünyasının yeni normali haline gelebilir.”