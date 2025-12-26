Mehmet Şimşek çok ciddi: Resmen ordu kuruyor

Mehmet Şimşek çok ciddi: Resmen ordu kuruyor
Yayınlanma:
Vergi kaçağı ve kayıt dışılıkla mücadelede Mehmet Şimşek çok ciddi... Başkanlıkları birleştirip yeni adımını attı. Resmen ordu kuruyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana sıfır vergi kaçağı ve kayıt dışılıkla mücadele için sıkı denetimler ile bir dizi önlem alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, berberden fırına hatta doktorlara kadar çok sayıda meslek grubuna yönelik müdahalelerde bulunmuştu.

Yeni yılda yapacaklarının ilk işaretini Bakanlık altındaki iki başkanlığı birleştirerek veren Mehmet Şimşek bir adım daha attı.

MEHMET ŞİMŞEK ÇOK CİDDİ... RESMEN ORDU KURUYOR

Kayıt dışılıkla mücadelede kurumsal kapasitenin daha da artırılması amacıyla Risk Analizi Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) güçlerini birleştirdi.

mehmet-simsek-cok-ciddi-resmen-ordu-kuruyor-3.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik yapıldı. Bakanlığa bağlı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, GİB bünyesine alındı. Bugün ise bakanlığın 660 kişilik personel alım ilanı dikkat çekti.

mehmet-simsek-cok-ciddi-resmen-ordu-kuruyor.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karara göre, GİB'e İstanbul'da görev yapmak üzere 655 gelir uzman yardımcısı alınacak. Sınava ön başvurular 14-21 Ocak 2026, nihai başvurular 2-5 Şubat 2026 döneminde kabul edilecek.

Sınavın yazılı bölümü, 7 Mart 2026'da Ankara'da ÖSYM e-Sınav Merkezi'nde elektronik olarak yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

