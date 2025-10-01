Hollywood'da yapay zeka krizi : Sendikalar ayağa kalktı

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA), yapay zekayla oluşturulan "Tilly Norwood" adlı "oyuncu"nun insan sanatını değersizleştirdiğini ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.

SAG-AFTRA, "bir sonraki Scarlett Johansson" olma hedefiyle tanıtılan yapay zeka oyuncu Norwood, hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Tilly Norwood, bir aktör değil, profesyonel sanatçıların emekleriyle eğitilmiş bir bilgisayar programının ürünüdür." denildi.

Yapay zekayla oluşturulan oyuncu Tilly Norwood

Yapay zekayla üretilen karakterlerin "yaşam deneyimi ve duygudan yoksun" olduğu ifade edilen açıklamada, bunun insan sanatını değersizleştirdiği ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, sendikayla anlaşmalı yapımcıların "sentetik oyuncuları" kullanmadan önce sendikaya bildirimde bulunmaları ve gerekli müzakereleri yapmalarının sözleşme gereği olduğu anımsatıldı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

İngiliz oyuncu Emily Blunt, "Bu gerçekten korkutucu, ajanslar bunu yapmamalı. Lütfen insan bağını elimizden almayın." ifadelerini kullanırken, Natasha Lyonne de Norwood ile çalışacak ajansların boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Emily Blunt

Norwood'un geliştiricisi Hollandalı oyuncu ve komedyen Eline Van der Velden, karakterin "insanların yerine geçmek için değil, sanatsal bir eser olarak" tasarlandığını savunmuştu.

Hollywood'da yapay zeka kullanımı, 2023'te başlayan uzun süreli grevlerde de en önemli tartışma başlıklarından biri olmuştu.