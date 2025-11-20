Büyük markalar da var! Fiyatları şişirip şişirip 'Kasım indirimi' diye patlatmışlar!

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirimlerine yönelik gerçekleştirdiği saha denetimlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştı. Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmeyen ve sanki yüzde 80 indirim varmış gibi gösterilen 27 ürün tespit edilerek Reklam Kurulu'na sevk edildi.

Bu da 'Kasım İndirimi'! 44 bin liralık ürün 61 bin liraya indirime girdi!

Tüketiciyi kandıran firmalara karşı 81 il genelinde incelemelerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, sahadaki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, konuyla ilgili güncel bir açıklama yayımladı.

ZÜCCACİYE VE EV TEKSTİLİNDE "SAHTE İNDİRİM" TESPİTİ

Özellikle ev tekstili ve züccaciye sektöründe boy gösteren tanınmış markaların, vatandaşları yüzde 80 oranında indirim yapmış gibi yanılttığı belirlenerek deşifre edildi. Bu firmalarla ilgili süreci mercek altına alan Bakanlık, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil eden ürünler nedeniyle ilgili şirketlere para cezası uyguladı.

ESKİ FİYATLARI ŞİŞİRİP İNDİRİM GİBİ GÖSTERMİŞLER

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayı kampanya döneminde özellikle kadın tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği kategorilerde faaliyet yürüten bazı büyük markaların, gerçekdışı indirim oranlarıyla algı yönetimi yaptığı vurgulandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde şu usulsüzlükler saptandı:

Ürünlerin "eski fiyatları" piyasa değerinin çok üzerinde belirlenerek, bu rakamlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi yaratıldı.

Hem fiziki mağazalarda hem de e-ticaret platformlarında tüketicinin satın alma iradesini etkilemeye dönük yanıltıcı ve aldatıcı fiyatlandırma taktiklerine başvurulduğu belirlendi.

REKLAM KURULUNA SEVK VE İDARİ PARA CEZASI

Denetimler neticesinde; kampanya süreleri (başlangıç ve bitiş tarihi) belirtilmeyen 27 ürün Reklam Kurulu'na sevk edildi.

Haksız fiyat artışı şüphesi taşıyan ürünler için firmalardan alış-satış faturaları istenirken, sürecin ilgili kurullar tarafından hassasiyetle takip edildiği bildirildi. Yönetmeliğe aykırı bulunan ürünler için ise idari yaptırım olarak para cezası kesildi.

Kasım indirimi tuzağına dikkat: Sinan Akdal açıkladı

Bakanlık, piyasada güveni ve adaleti tesis eden ticaret düzenini korumak ve tüketicilerin hakkını savunmak adına tüm yetkileriyle sahada olmaya devam edeceğini duyurdu.