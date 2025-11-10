Kasım indirimi tuzağına dikkat: Sinan Akdal açıkladı

Online alışverişte büyük indirim kampanyalarının başladığı bu dönemde, tüketiciler kadar dolandırıcılar da harekete geçiyor. Gerçek indirimlerle sahte fırsatlar arasındaki farkı anlamak ise her zamankinden daha kritik hale geliyor.

“Bindirim” olarak bilinen, fiyatın önce artırılıp ardından indirilmiş gibi gösterildiği uygulamalar ve sahte kampanyalar; hem cüzdanı hem de kişisel verileri tehdit ediyor. ideasoft CEO’su Sinan Akdal, indirim dönemlerinde alışveriş yaparken sadece fiyat etiketine değil, güvenilirliğe de dikkat etmek gerektiğini açıkladı.

Sinan Akdal indirim tuzağına dikkat çekti

SIKÇA KULLANILAN DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Fiyat geçmişini kontrol etmek, farklı platformlarda karşılaştırma yapmak ve acele karar vermemek; güvenli bir alışveriş deneyimi için temel adımlar arasında yer alıyor. Ancak dolandırıcılık yöntemleri artık sadece sahte indirimlerle sınırlı değil. Gerçek gibi görünen e-posta veya SMS mesajlarıyla kullanıcılara ulaşıp sahte kampanya linkleri paylaşan dolandırıcılar, kişisel ya da finansal bilgilerin ele geçirilmesini hedefliyor. Popüler markaların adını taklit eden sahte e-ticaret siteleri, sosyal medya üzerinden verilen yanıltıcı reklamlar ve kopya ödeme sayfaları da bu dönemde sıkça kullanılan dolandırıcılık yöntemleri arasında.

SİNAN AKDAL: GÜVENİLİRLİĞE DE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

ideasoft CEO’su Sinan Akdal, özellikle yoğun kampanya dönemlerinde tüketicilerin bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları dedi:

"İndirim dönemlerinde alışveriş yaparken sadece fiyat etiketine değil, güvenilirliğe de dikkat etmek gerekiyor. Resmî markaların web sitelerinden yapılan alışverişler, hem doğru fiyatı hem de veri güvenliğini garanti altına alır. Kullanıcıların web adreslerini kontrol etmeleri, tarayıcı güvenlik uyarılarını dikkate almaları ve mümkünse iki aşamalı doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerini kullanmaları kişisel bilgilerini korumada büyük fark yaratır."

İNDİRİM DÖNEMLERİNDE NE YAPILMALI?

Akdal ayrıca, bilinçli tüketici davranışının markaların da güvenli dijital ekosistemler oluşturmasına katkı sağladığını belirterek şunları ekledi:

"Akıllı alışveriş, hızlı davranmaktan değil, bilinçli karar vermekten geçiyor. Tüketiciler güvenli dijital kanalları tercih ettikçe hem markalar hem de kullanıcılar için daha sağlam bir e-ticaret ortamı oluşuyor."

İndirim dönemlerinde fırsatlara temkinli yaklaşmak, yalnızca güvenilir dijital kanalları tercih etmek ve dijital güvenliği alışveriş deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline getirmek, tüketicilerin kendilerini korumanın en etkili yolları arasında yer alıyor.