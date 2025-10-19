Büyük bir üreticinin elektrikli hayali çöktü: 1,6 milyar dolar buhar oldu!

Şirket, 2021 yılında 2035 yılına kadar yalnızca saf elektrikli araçlar üreteceğini tahmin etmişti. Ancak GM , 2024 yılında toplam 2,7 milyon araçtan yalnızca 114.432 adet saf elektrikli otomobil satabildi ve bu da toplam satışlarının %4,24'üne denk geliyor.

GM , 2021'den bu yana planlarını birkaç kez revize etti ve şimdi, şirketin "elektrikli" beklentilerinin bir kez daha reddedilmesiyle başa çıkması gerektiği için bunları yeniden değerlendiriyor. Bunun nedeni, 2025'in üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolar (1,37 milyar avro) zarar ettiğini duyurması .

GM'in duyurusu , elektrikli araçlara olan talebin azalması ve Trump yönetiminin 7.500 dolarlık vergi indirimini kaldırması nedeniyle Amerikan otomobil üreticilerinin planlarını yeniden ayarlamak zorunda kaldığının bir başka kanıtı .

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu belgede, bu kaybın doğrudan elektrikli araç üretiminde yapılan ayarlamalardan ve düşük talep nedeniyle kârlı olmayan önceki ticaret anlaşmalarının iptal edilmesinden veya yeniden müzakere edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

GM aynı belgede, talebin daha da düşmesini beklediği için yeni potansiyel kayıplar konusunda da uyarıda bulunuyor .

GM belgede, "Planlarımızı gözden geçirmeye devam ederken ve daha fazla kaybın yaşanacağını tahmin ederken , elektrikli araç benimseme hızının yavaşlamaya devam edeceğine inanıyoruz " ifadelerine yer verdi.

Şirket, ticaret baskılarının toplam etkisinin 2025 yılına kadar 4 ila 5 milyar dolara ulaşacağını tahmin ederken, diğer önlemlerle bu zararın en az yüzde 30'unu telafi etmeyi planladığını belirtiyor .