Borsa yatırımcıya güldü: Endeks prim yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 208,10 puan artarak 11.220,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,31 puan ve yüzde 0,18 azalışla 10.992,82 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.896,41 puanı, en yüksek 11.259,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 270,03 puan ve yüzde 2,22 değer kazanarak 12.449,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,32, teknoloji endeksi yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 1,40 ve sanayi endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 21'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN, ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

TOBB Nefes Kredisi'nde ikinci dönem: İşte başvuru şartları!

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 863 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 863 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 5 milyon 303 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,04, bileşik getirisi yüzde 39,29 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,4839, satışta 41,6502 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,4778, satışta 41,6440 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1728, sterlin/dolar paritesi 1,3476 ve dolar/yen paritesi 147,156 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 65,6 dolardan işlem görüyor.