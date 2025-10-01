TOBB Nefes Kredisi'nde ikinci dönem: İşte başvuru şartları!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle sağlanan Nefes Kredisi’nin ikinci dönemi 2 Ekim 2025’te yani yarın başlıyor.

HİSARCIKLIOĞLU: “KOBİ’LERE GERÇEKTEN NEFES OLACAK”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirtti. Ekonomim'in haberine göre Hisarcıklıoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Üyelerimizin sahada en çok yaşadığı problem krediye ulaşmak. Bu süreçte işletmelerimizin nakit akışını korumak için yeni Nefes Kredisi’ni başlatıyoruz. Amacımız çarkların dönmesini sağlamak. Tüm bankalarımıza ve KGF’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

GEÇMİŞ DÖNEMDE 23 BİN FİRMA FAYDALANDI

Bu yılın temmuz ayında sağlanan Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya toplam 30 milyar TL destek verilmişti. Yeni dönemde de benzer şekilde KOBİ’lerin finansmana erişim sıkıntısını hafifletmesi bekleniyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi KOBİ’ler uygun şartlarla finansman desteğinden yararlanabilecek. Başvurular; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yapılabilecek.

KREDİ LİMİTİ VE KOŞULLAR

Bir işletme en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz ve en fazla 36 ay vadeli olacak.

Faiz oranı, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri için yüzde 32 olarak uygulanacak.

Kredi hacmi toplamda 25 milyar TL olacak.