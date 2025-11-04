Borsa İstanbul negatif seyirde kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kaybederek 10.914,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 146,29 puan düşen endekste, toplam işlem hacmi 141 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör bazında bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,44 oranında değer kaybetti. Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 1,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kayıp yüzde 3,74 ile kimya, petrol ve plastik sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda, büyük yatırım bankalarının yöneticilerinden gelen “piyasalarda olası düzeltme” uyarıları sonrası satış baskısı artarken, Borsa İstanbul da küresel eğilime paralel olarak günü satıcılı seyirde tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, ekim ayında TÜFE bazında 1,09 puan artışla 71,87’ye yükseldi. Aynı dönemde ihracat yüzde 2,3 artarak 24 milyar dolara ulaştı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) takip edileceğini belirtti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

