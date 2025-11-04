Fındık krizi büyüyor: Ferrero'ya karşı üretici yalnız bırakıldı

Nutella üreticisi Ferrero’nun Türkiye’den fındık alımlarını askıya alması, üretici kesiminden ve muhalefetten sert tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Üretici yüksek maliyet, düşük verim ve belirsizlik sarmalında yalnız bırakılmış durumda” diyerek hükümeti pasif kalmakla eleştirdi.

“KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER”

Karabat, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, don, haşere ve iklim koşulları nedeniyle fındıkta verimin yüzde 50-70 oranında azaldığını, 600-700 bin tonluk üretim beklentisinin çöktüğünü ve fiyatların iki katına çıktığını belirtti.

Ferrero’nun alımları durdurarak “bekle-gör” stratejisi izlediğini belirten Karabat, “Bu, üreticiyi sahipsiz bırakmaktır. Şirket, kilogram başına 260 TL teklif edip reddedilince masadan kalktı. Bu bir ticari tercih değil, Türk fındıkçısını sahada bırakma planıdır” ifadelerini kullandı.

Karabat, fiyat istikrarsızlığı nedeniyle üreticilerin zararının 40 milyar TL’ye yaklaştığını da vurguladı.

“YETERSİZ DENETİM, GÜVENCESİZ ÜRETİM”

CHP’li Karabat, Rekabet Kurulu’nun “Alımlar tamamen durmadı” açıklamasına da değinerek, “Ankara 15. İdare Mahkemesi, Ferrero’nun taahhütlerinin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Şirketin ‘bekleme’ taktiği, sözleşmesiz ve güvencesiz satışları artırıyor” dedi.

“Türkiye dünya fındık lideri ama hükümet yok!” diyen Karabat, fiyat garantisi, kooperatif desteği ve öncül alım mekanizmalarının eksikliğine dikkat çekti:

“Krizin ortasında pasif kalmak, ulusal çıkarı zedeliyor.”

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: “KOOPERATİFLER VE FİYAT GARANTİSİ ŞART”

Karabat, fındık üreticilerini koruyacak adımların hızla atılması gerektiğini belirterek şu önerileri sıraladı:

Üretici kooperatifleri güçlendirilmeli,

Fiyat garantisi ve devlet destekli alım mekanizmaları oluşturulmalı,

Ferrero gibi büyük alıcılarla uzun vadeli ve bağlayıcı sözleşmeler yapılmalı,

Türkiye, fındığı yalnızca ham madde olarak değil, markalı ürün haline getirecek işleme kapasitesini artırmalı.

FERRERO ALIMLARI NEDEN DURDURDU?

Financial Times (FT)’ın haberine göre, Nutella üreticisi Ferrero, Türkiye’de fındık fiyatlarının iki katına çıkmasının ardından alım sürecini askıya aldı. Şirketin, fındık ihtiyacını Şili ve ABD gibi alternatif kaynaklardan karşılamaya başladığı bildirildi.