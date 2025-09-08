Borsa İstanbul 280 puan düştü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybıyla 10.449,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 280,13 puan gerileyen endeksin işlem hacmi 105,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi ise yüzde 1,87 oranında düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile orman, kâğıt, basım olurken, en sert kayıp yüzde 8,7 ile finansal kiralama faktoring sektöründe yaşandı.

Piyasaların yakından takip ettiği Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Programda bu yıl için büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak gerçekleşirken, ekonominin 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3, 2028’de ise yüzde 5 büyümesi öngörüldü.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, hedefler 2025 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 ve 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

Analistler, BIST 100’ün güne negatif başlayıp gün boyu aşağı yönlü seyrini sürdürdüğüne dikkat çekti. Yarın yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında Japonya’da makine siparişleri takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100’de 10.400 ve 10.300 puan destek, 10.600 ve 10.700 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.