OVP'de dikkat çeken adım: Esnek çalışma ve 25 yaş altı öğrencilere BES geliyor!

Yayınlanma:
OVP'nin ayrıntıları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan programın detaylarına bakıldığında çalışma hayatına ilişkin kökten değişiklikler öngörülüyor. Çalışanın lehine görünen güvenceli esneklik programı denetimi olmaması haline işveren tarafından suiastimal edilerek çalışanın aleyhine olabilir. Yine 25 yaş altı öğrenciler için BES'e katılıma teşvik geliyor. İşte o detaylar...

2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda en dikkat çeken başlıklardan biri, çalışma hayatında devreye alınması planlanan "güvenceli esneklik" modeli oldu. Yeni istihdam politikalarının temelini oluşturacak bu düzenleme, işe alımdan, çalışma saatlerine; performansa dayalı ücretlendirmeden kısmi süreli çalışmaya kadar pek çok alanda köklü değişiklikleri beraberinde getirecek. Ancak modelle Türkiye şartları gözönüne alınınca çalışanın aleyhine dönme riski barındırıyor.

ÇALIŞMA YAŞAMINDA YENİ DÖNEM

OVP’nin istihdam başlığında yer alan bilgilere göre, iş gücü piyasasının sektörel dönüşümlere ve dijitalleşmeye uyumu hedefleniyor. Programda şu ifadeye yer verildi:

“Yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Güvenceli esneklik geliştirilecek, iş gücünün yeşil ve dijital dönüşüme uyumu artırılacak ve sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecek.”

Bu çerçevede, sosyal taraflarla diyalog içinde mevzuat değişikliklerinin yapılacağı ve 2026 yılı itibarıyla uygulamanın hayata geçirileceği belirtildi.

GÜVENCELİ ESNEKLİK NEYİ KAPSAYACAK?

Model;

İşe alım ve işten çıkarma süreçlerinde esneklik,

Kısmi süreli ya da geçici sözleşmeler,

Performansa dayalı ücretlendirme,

İş tanımlarında ve çalışma sürelerinde değişkenlik gibi düzenlemeleri içerecek.

İşverenlerin piyasa koşullarına daha hızlı uyum sağlamasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu düzenleme aslında çalışanları güvencesiz hale getiriyor. Özellikle kadınlar, gençler gibi grupların istihdamını artırmak için dense de çalışanların bir çok koşulda güvencesizleşmesi anlamına geliyor.

ESNEKLİK GÜVENCEYİ GÖLGELEYEBİLİR

Her ne kadar "güvenceli" vurgusu yapılsa da, modelin uygulamada güvence kısmının zayıf kalma olasılığı yüksek. Model "esnek çalışmanın teşviki" adı altında kadrolu, tam zamanlı ve sosyal güvenceli istihdamın gerilemesi riskini taşıyor.

ÖĞRENCİLERE BES GELİYOR

Orta vadeli planda, 25 yaş altı öğrencilerin bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı da yer aldı. Bu düzenlemeye programda "Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir. Yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacaktır" şeklinde yer aldı.

DİJİTAL TÜRK LİRASI

Programdaki bir başka dikkat çeken proje de "dijital Türk lirası" oldu. Düzenlemenin amacı planda " Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmak amacı ile bulut bilişim kullanım imkânları iyileştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir." diyerek açıklandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

