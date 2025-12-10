Bir satıp 12 alıyoruz! CHP'li vekil ekonomideki Çin tuzağını açıkladı

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Ticaret Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri, muhalefetin sert eleştirilerine sahne oldu. CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, küresel ticaretin kurallarının değiştiği bir dönemde hükümetin yerli üreticiyi koruyamadığını ve ekonomiyi savunmasız bıraktığını vurguladı.

"SANAYİDE PAY YÜZDE 30'DAN 20'YE DÜŞTÜ"

Dünya Ticaret Örgütü'nün işlevsiz kaldığı ve her ülkenin kendi üreticisine kalkan olduğu bir süreçte, Türk sanayicisinin rekabet gücünü kaybettiğini belirten Ösen, milli gelir verilerindeki tehlikeye dikkat çekti.

Cari 18,3, dış ticaret 62,6 milyar dolar açık verdi

Ösen, vahim tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Türkiye ciddi bir 'sanayisizleşme' riski ile karşı karşıyadır. Sanayi ve tarımın milli gelirdeki payı gerilemektedir. 2022’de sanayinin payı yüzde 30 iken, 2025 yılında bu oran yüzde 20’ye düşmüştür. Çin, Vietnam ve Hindistan gibi ülkeler sanayiye, imalata, AR-GE’ye yatırım yaparak büyürken; Türkiye sanayiden uzaklaşmakta, üretimden kopmaktadır."

ÇİN İLE TİCARETTE KORKUTAN UÇURUM

Türkiye'nin ara malı bağımlılığından kurtulamadığını ifade eden CHP'li vekil, özellikle Çin ile olan ticaretteki dengesizliğin altını çizdi.

Bu açığa yama yetmez! Dış ticaret açığı büyüdü!

İktidarın ekonomi yönetimini eleştiren Ösen, "Özellikle Çin ile olan dış ticaretimiz ciddi bir dengesizlik taşımaktadır. Türkiye, Çin’e sattığının 11–12 katını Çin’den geri almaktadır. Kritik sektörlerde üretim yapamıyor, katma değer yaratamıyoruz. Çünkü hükümet yatırımcıyı doğru alanlara yönlendirecek, gerçek üretimi destekleyecek politikaları hayata geçirememektedir" dedi.

"MONTAJ YAPAN ÜLKE KONUMUNA SIKIŞTIK"

Son 20 yılda yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 3-5 bandına sıkıştığını hatırlatan Ösen, savunma sanayisindeki gelişmelerin genel tabloyu kurtarmaya yetmediğini belirtti. İhraç edilen her 3 üründen 2'sinin düşük teknolojili olduğunu vurgulayan Ösen, Türkiye'nin "montaj sanayisine" mahkum edildiğini savundu.

Ösen konuşmasını şu uyarılarla tamamladı: