Bir kentte daha servis ücretleri zamlandı: İşte yeni fiyat tarifesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Trabzon Servis Araçları Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenci ve personel servis ücretlerine zam yapıldı. İşte yeni fiyat listesi...

Trabzon'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesi öğrenci ve personel servis ücretlerine yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.

Haber61'in haberine göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Trabzon Servis Araçları Odası tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, öğrenci servis ücretleri mesafeye göre değişiklik gösterecek. 0-1 km arası ücret 1.965 TL’den 2.350 TL’ye, en uzun mesafe olan 13-15 km için ise ücret, 3.540 TL’den 4.250 TL’ye yükseltildiği bildirildi.

İşte yeni tarife listesi:

- 0-1 km: 2.350 TL

- 1-3 km: 2.500 TL

- 3-5 km: 2.750 TL

- 5-7 km: 3.000 TL

- 7-9 km: 3.300 TL

- 9-11 km: 3.550 TL

- 11-13 km: 3.900 TL

- 13-15 km: 4.250 TL

Personel servis ücretleri:

- Minibüs (0-17 kişilik) 1.880 TL’den 2.250 TL’ye,

- Midibüs (18-25 kişilik) 2.185 TL’den 2.650 TL’ye,

- Midibüs (26-35 kişilik) 2.955 TL’den 3.550 TL’ye,

- Otobüs (36 kişi ve üzeri) ise 3.230 TL’den 3.900 TL’ye yükseltildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

