Bankalara ağır cezalar geliyor: Kredi kartlarında usulsüzlükler tespit edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan son denetimlerde, bazı bankaların kredi kartı kullanımını sınırlandırmak için uygulanan düzenlemeleri aşmak için farklı yöntemlere başvurduğu tespit edildi.

BDDK'nın belirlediği yasal düzenlemelere göre, bir müşterinin kredi kartı limiti aylık gelirinin dört katını aşamıyor. Söz konusu kısıtlamadaki amaç, tüketiciyi aşırı borçlanma riskine karşı korumak ve finansal sistemde istikrarı sağlamak.

Sözcü'deki habere göre, yapılan denetimlerde, bazı bankalardan binlerce müşterinin, mobil uygulamalarına eriştiklerinde gelir bilgilerinin kendilerine sorulmadan yükseltildiği belirlendi. Gelir artışına bağlı olarak kredi kartı limitleri de otomatik şekilde artırılıyor. Müşterilerin izni olmadan gerçekleştirilen bu işlemler, mevzuata aykırı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Usulsüzlükler BDDK’ya iletilmesinin ardından kurum, bankalara resmi bir uyarı göndermiş durumda. Talimat yazısında, müşterilerin gelir bilgilerinde izinsiz değişiklik yapan bankalara hem idari hem de para cezalarının uygulanacağı hatırlatıldı.

BDDK’nın açıklamasında, bankaların müşterilerin gelirlerini kendi rızası olmadan artırmasının, hem tüketici hakları hem de finansal denetim açısından ciddi bir ihlal oluşturduğu vurgulandı. Kurum, bankaların bu tür uygulamalara son vermesini ve mevzuata tam uyum sağlamasını talep etti.