Bir ilde daha ekmeğe zam: Yüzde 20 zamlandı

Bilecik’te 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla 15 lira oldu.

ESKİ FİYAT 12,5 LİRAYDI

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, daha önce 12,5 liradan satılan ekmek, 2 lira 50 kuruş zamla 15 liraya yükseldi.

YENİ FİYAT FIRINLARDA UYGULANIYOR

Yeni fiyat ise fırınlarda uygulanmaya başlandı.