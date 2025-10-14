Halk Ekmek'e zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

Halk Ekmek'e zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak
Yayınlanma:
Eskişehir’de artan maliyetler ekmeğe zam getirdi. Halk Ekmek A.Ş., ekmek fiyatını 9 TL’den 11 TL’ye yükseltti. Yeni fiyat yarından itibaren uygulanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek A.Ş., artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatını 9 TL'den 11 TL’ye yükseltti. Yeni fiyat yarından itibaren geçerli olacak.

Halk Ekmek Fabrikası'nda sona gelindi: Uygun fiyatlı ekmek satışı başlayacakHalk Ekmek Fabrikası'nda sona gelindi: Uygun fiyatlı ekmek satışı başlayacak

halkekmek.jpeg

Halk Ekmek yeniden satışa sundu: 40 TL!Halk Ekmek yeniden satışa sundu: 40 TL!

YARINDAN İTİBAREN 11 TL'DEN SATIŞA SUNULACAK

Eskişehir'de Halk Ekmek büfelerinde bugüne kadar 9 TL'den satışa sunulan ekmek, yarından itibaren tüm büfelerde 11 TL'den satışa sunulacak.

halkekmek1.jpeg

Halk Ekmek A.Ş., zam yapma zorunluluğunun temel sebebinin maliyetlerdeki artış olduğunu belirtirken, vatandaşlara kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak:ANKA

