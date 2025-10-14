Halk Ekmek'e zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak
Eskişehir’de artan maliyetler ekmeğe zam getirdi. Halk Ekmek A.Ş., ekmek fiyatını 9 TL’den 11 TL’ye yükseltti. Yeni fiyat yarından itibaren uygulanacak.
YARINDAN İTİBAREN 11 TL'DEN SATIŞA SUNULACAK
Eskişehir'de Halk Ekmek büfelerinde bugüne kadar 9 TL'den satışa sunulan ekmek, yarından itibaren tüm büfelerde 11 TL'den satışa sunulacak.
Halk Ekmek A.Ş., zam yapma zorunluluğunun temel sebebinin maliyetlerdeki artış olduğunu belirtirken, vatandaşlara kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.
