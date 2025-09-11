Bir ilde daha ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Bir ilde daha ekmeğe yüzde 25 zam geldi
Yayınlanma:
Erzincan’da, Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı’nın talebi üzerine ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı.

Erzincan’da ekmeğe zam yapıldı.

nehaber24.com'un haberine göre zam talebi, Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne yapılmıştı. Gelen onay üzerine kentte ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı.

12 TL'DEN 15 TL'YE YÜKSELDİ

Erzincan'da ekmeğe son olarak 1 Şubat 2025 günü yapılmıştı. Ekmek bu tarihten itibaren 12 TL’den satılıyordu.

Alınan yeni kararla birlikte 12 Eylül 2025 tarihinden itibaren 220 gram ekmek 15 TL olarak belirlendi.

ZAMMIN GEREKÇESİ

Yetkililer, fiyat artışının un, yakıt, maya ve işçilik maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığına dikkat çekti.

VALİLİK İTİRAZ ETTİ, KOMİSYON ONAYLADI

Erzincan Valiliği, zam kararına ilk aşamada itiraz ederek konunun yeniden değerlendirilmesi için itiraz komisyonu oluşturdu. Yapılan inceleme sonucunda komisyon ekmeğin yeni fiyatını onayladı ve karar resmiyet kazandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

