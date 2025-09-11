İkinci el otomobil devi resmen iflas etti: Milyarlarca dolarlık kara delik

Dallas merkezli ikinci el otomobil zinciri Tricolor Holdings, Çarşamba günü Chapter 7 iflas koruma başvurusu yaparak tasfiye sürecine girdi. ABD Dallas İflas Mahkemesi’ne sunulan belgelerde şirketin 1 ila 10 milyar dolar arasında varlık ve borca sahip olduğu belirtildi.

Şirket, kredi geçmişi olmayan ve çoğunlukla İspanyolca konuşan göçmenlere araç kredisi vererek dikkat çekmişti. Bu faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından Toplumsal Kalkınma Finans Kurumu (CDFI) sertifikası almış ve “sosyal sorumlu yatırım” etiketiyle BlackRock ve diğer büyük fonların ilgisini çekmişti.

Ancak Tricolor, geçmişte de tartışmaların odağındaydı. 2022’de Barron’s dergisinde yayımlanan bir soruşturma, şirketin yüksek fiyatlarla düşük kaliteli araç sattığını ve kredi uygulamalarında soru işaretleri bulunduğunu gündeme getirmişti. Ayrıca Tricolor, eyalet kurumları tarafından sık sık cezalar ve ihlallerle karşılaşmıştı.

İflas başvurusunun, Cleveland merkezli Fifth Third Bancorp’un yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. Banka, Tricolor’un karıştığı iddia edilen “dış kaynaklı dolandırıcılık” nedeniyle 200 milyon dolara kadar zarar yazacağını duyurdu. Barron’s’a konuşan kaynaklara göre, söz konusu dolandırıcılık faaliyetinin muhatabı Tricolor’du.

2 MİLYAR DOLARLIK SOSYAL TAHVİL

Tricolor, JPMorgan Chase ve Barclays Bank’tan da toplam 777 milyon dolarlık kredi sağlamış, bunun 550 milyon dolarını kullanmıştı. Louisiana merkezli Origin Bank ise şirkete 25 milyon dolar kredi vermişti. Şirket 2018’den bu yana 2 milyar dolardan fazla otomobil kredisini menkul kıymetleştirerek yatırımcılara sattı; bu işlemler “sosyal tahvil” olarak pazarlanmıştı.

BlackRock, 2021’de Tricolor’a 90 milyon dolarlık yatırım yapmıştı ancak iflas ve dolandırıcılık iddiaları hakkında yorum yapmadı.

Tricolor geçen hafta oto galerilerini kapatmaya ve çalışanlarını işten çıkarmaya başlamıştı.