Bir anahtarlık çeşidi yasaklandı
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini yenildi. Listeye bir anahtarlık eklendi.

Ticaret Bakanlığı, piyasada denetim faaliyetlerini sürdüren yetkili kurumların tespit ettiği güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Bakanlık güvensiz ürünleri açıkladığı listeyi güncelleyerek yeni bir ürün ekledi.

Bakanlık tarafından ayıcık şeklindeki anahtarlık yasaklandı.

"Yumuşak oyuncaklar" grubunda yer alan Koby model ayıcık şeklindeki anahtarlığın piyasaya sürülmesi yasaklandı. Ürün hakkında toplatma kararı verildi. Ticaret Bakanlığı söz konusu ürünü şu nedenle güvensiz buldu:

"Germe Testi Sonrası Gözler 54 N'da, Anahtar Halkası 10 N'da Küçük Parça Oluşturdu Ve Küçük Parça Silindirinin İçerisine Tamamen Girdi. 60 N'da Esneme Kısmındaki Dikişler Açıldı."

guvensiz-urun.png

Bakanlık ayın başında de yine iki anahtarlığı yasaklamıştı.

CİVCİV ANAHTARLIK DA YASAKLANMIŞTI

Ticaret Bakanlığı sarı civciv figürlü anahtarlığın kullanımı riskli bularak güvensiz ürün listesine eklemişti.

Bu değerlendirmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünün satışını yasaklayarak, piyasadan toplatılmasına karar vermişti.

"Yumuşak oyuncaklar" kategorisinde güvensiz bulunan bir diğer ürün ise "Yeşil Kaplumbağa Figürlü Anahtarlık" oldu. Bu ürün de yapılan testlerde güvensiz bulundu.

"Peluş oyuncaklar" adlı kategoride yer alan "Hello Baby" markasına ait köpek peluş çanta için de toplatma kararı verildi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Bakanlık, güvensizliği tespit edilen ürünlere karşı dikkatli olunması uyarısını sürdürüyor. Ürün güvenliği için tüketiciler detaylı bilgilere “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık ürün güvenliği için duyuruların takip edilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Tatilsepeti satılıyor! Dev holding harekete geçti
23 yıllık banka satılığa çıkarıldı!