Bir anahtarlık çeşidi yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, piyasada denetim faaliyetlerini sürdüren yetkili kurumların tespit ettiği güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Bakanlık güvensiz ürünleri açıkladığı listeyi güncelleyerek yeni bir ürün ekledi.

Bakanlık tarafından ayıcık şeklindeki anahtarlık yasaklandı.

"Yumuşak oyuncaklar" grubunda yer alan Koby model ayıcık şeklindeki anahtarlığın piyasaya sürülmesi yasaklandı. Ürün hakkında toplatma kararı verildi. Ticaret Bakanlığı söz konusu ürünü şu nedenle güvensiz buldu:

"Germe Testi Sonrası Gözler 54 N'da, Anahtar Halkası 10 N'da Küçük Parça Oluşturdu Ve Küçük Parça Silindirinin İçerisine Tamamen Girdi. 60 N'da Esneme Kısmındaki Dikişler Açıldı."

Bakanlık ayın başında de yine iki anahtarlığı yasaklamıştı.

Evinizde varsa kullanmayın! Bakanlık yasakladı!

CİVCİV ANAHTARLIK DA YASAKLANMIŞTI

Ticaret Bakanlığı sarı civciv figürlü anahtarlığın kullanımı riskli bularak güvensiz ürün listesine eklemişti.

Bu değerlendirmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünün satışını yasaklayarak, piyasadan toplatılmasına karar vermişti.

Çiçek balı diye satmışlar, dana kıyma diye yedirmişler

"Yumuşak oyuncaklar" kategorisinde güvensiz bulunan bir diğer ürün ise "Yeşil Kaplumbağa Figürlü Anahtarlık" oldu. Bu ürün de yapılan testlerde güvensiz bulundu.

"Peluş oyuncaklar" adlı kategoride yer alan "Hello Baby" markasına ait köpek peluş çanta için de toplatma kararı verildi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Bu oyuncak piyasadan toplatılıyor: Boğulma riski taşıyor, bakanlık yasakladı!

Bakanlık, güvensizliği tespit edilen ürünlere karşı dikkatli olunması uyarısını sürdürüyor. Ürün güvenliği için tüketiciler detaylı bilgilere “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık ürün güvenliği için duyuruların takip edilmesi gerektiğine işaret etti.