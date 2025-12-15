Benzini bir gün daha almayın! Büyük indirim geliyor!

Yayınlanma:
Akaryakıtta zamların ardından indirim serisi başladı. Brent petroldeki düşüş sonunda fiyatlara yansıdı. Benzine yarından itibaren indirim beklenyor. İşte detaylar...

Brent petrolde yaşanan büyük düşüş nihayet Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda zam haberleri gelen akaryakıtta bu kez haber serisi indirimden yana oldu.

Cumartesi motorine gelen 2 liralık indirimin ardından bu kez benzine indirim bekleniyor. Benzin alacak araba sahipleri yarın daha uyguna depolarını doldurabilecek.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine yarın 2 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

2021/10/26/benzin.jpg

Akaryakıta tabela sık sık değişiyor.

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zamlanmıştı.

Motorine 25 Kasım'da gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

Otogaza 4 Aralık Perşembe günü 80 kuruş zam gelmişti.

13 Aralık'ta motorine 2 lira indirim geldi.

Yapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haberYapmayın alışık değiliz! Akaryakıtta şaşırtan haber

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 ARALIK PAZARTESİ)2022/01/13/benzin.jpg

Akaryakıtta güncel fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.34 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.71 TL

Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

