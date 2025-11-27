Benzine 'özel gün' indirimi geldi

Türkiye'de akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ederken, okyanus ötesinden indirim haberi geldi. Küresel piyasalarda petrol fiyatları gerilerken, ABD'de Şükran Günü öncesi sevindiren bir haber geldi. Ülkenin 30'dan fazla eyaletinde benzin fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, bazı bölgelerde rakamlar 2021 seviyelerine geri döndü.

ABD'de akaryakıt fiyatları Şükran Günü tatili öncesinde düşüş trendini hızlandırdı. Bugün itibarıyla ülke genelindeki ortalama benzin fiyatı galon (yaklaşık 3.8 litre) başına 3,03 dolar seviyesine geriledi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 5 sentlik bir ucuzlamaya işaret ediyor. Kaliforniya ve Washington gibi kıyı şeridindeki eyaletlerde fiyatlar 4 doların üzerinde seyretse de, ülkenin geneline yayılan bir "ucuzluk" havası hakim.

30 EYALETTE FİYATLAR DÜŞTÜ

Özellikle Orta Batı ve Körfez Kıyısı bölgeleri başta olmak üzere, ABD'nin 30'dan fazla eyaletinde ortalama benzin fiyatları 3 dolar psikolojik sınırının altına indi.

OKLAHOMA'DA 1,99 DOLARA SATIYORLAR

GasBuddy verileri, Oklahoma eyaletindeki bazı istasyonlarda galon fiyatının 1,99 dolara kadar düştüğünü ortaya koydu. Bu rakam, yaklaşık 3.8 litre benzinin 2 doların altına satılması anlamına geliyor. Uzmanlar, bu seviyelerin 2021 yılından bu yana görülen en düşük rakamlar olduğuna dikkat çekiyor.

PETROL DÜŞÜYOR, DÜNYA FAYDALANIYOR

Fiyatlardaki bu düşüşün arkasında; kış aylarına özgü daha düşük maliyetli yakıt karışımları, mevsimsel talep azalışı ve ham petrol fiyatlarındaki küresel geri çekilme yatıyor. Piyasada yılın geri kalanında fiyatların büyük oranda 3 doların altında seyredeceği beklentisi hakim.

TÜRKİYE'DE SINIRLI KALIYOR

Brent ve ABD tipi ham petrol (WTI) fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 16'dan fazla değer kaybetmesi, ABD vatandaşına "indirim" olarak yansırken, Türkiye'de döviz kuru ve vergi yükü nedeniyle bu düşüşlerin etkisi sınırlı kalıyor.