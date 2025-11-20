Akaryakıtta tabela yine değişti: Bu zam öyle böyle değil!

Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Artarda gelen zamlar araba sahiplerine nefes aldırmıyor. Gelen zamla birlikte motorinin litresi 60 liraya dayandı.

Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü itibarıyla zam geldi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

MOTORİN 60 LİRAYA DAYANACAK

2023/09/09/benzin.jpg

Küresel piyasalarda yaşanan istikrarsızlık ve peş peşe gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 78 kuruş zam geldi.

Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e 6 maddelik reçete: Benzini 35 liraya indirecekler

Söz konusu zammın pompaya yansımasıyla birlikte, motorinin litre fiyatının 60 TL'ye dayanacak.

20 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2021/10/26/benzin.jpg

20 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle şekillendi:

Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57.63 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.73 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.76 TL

Motorin: 58.65 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.09 TL

Motorin: 58.99 TL

LPG: 56.82 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

