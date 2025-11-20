Akaryakıtta tabela yine değişti: Bu zam öyle böyle değil!
Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü itibarıyla zam geldi.
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
MOTORİN 60 LİRAYA DAYANACAK
Küresel piyasalarda yaşanan istikrarsızlık ve peş peşe gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor.
Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 78 kuruş zam geldi.
Söz konusu zammın pompaya yansımasıyla birlikte, motorinin litre fiyatının 60 TL'ye dayanacak.
20 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
20 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle şekillendi:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.89 TL
Motorin: 57.63 TL
LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.73 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55.76 TL
Motorin: 58.65 TL
LPG: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 56.09 TL
Motorin: 58.99 TL
LPG: 56.82 TL