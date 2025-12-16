Benzine indirim! Fiyatlar gece yarısı yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik sürüyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL indirim yapıldı.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 Türk Lirası indirim geldi.

İNDİRİM SONRASI LİTRE FİYATLARI

Bu indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 52.55 TL'ye, Ankara'da 53.340 TL'ye, İzmir'de ise 53.74 TL'ye geriledi. Fiyatlarda şirketler ve şehirlere göre küçük farklılıklar olabiliyor.

Benzini bir gün daha almayın! Büyük indirim geliyor!Benzini bir gün daha almayın! Büyük indirim geliyor!

MOTORİN VE OTOGAZ'A SON MÜDAHALE

Daha önce, 28 Kasım tarihinde motorinin litre fiyatına 2 lira indirim uygulanmıştı. Aynı tarihte otogazın litre fiyatına ise 80 kuruş zam yapılmıştı.

Benzin ne kadar oldu? İşte 13 Aralık akaryakıt fiyatlarıBenzin ne kadar oldu? İşte 13 Aralık akaryakıt fiyatları

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplamada Türkiye’nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler temel alınıyor.

Dağıtım firmalarının uyguladığı nihai fiyatlar, rekabet koşulları nedeniyle şirketler ve bölgeler arasında ufak farklılıklar gösterebiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

