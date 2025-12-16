Benzine indirim! Fiyatlar gece yarısı yansıdı

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 Türk Lirası indirim geldi.

İNDİRİM SONRASI LİTRE FİYATLARI

Bu indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 52.55 TL'ye, Ankara'da 53.340 TL'ye, İzmir'de ise 53.74 TL'ye geriledi. Fiyatlarda şirketler ve şehirlere göre küçük farklılıklar olabiliyor.

MOTORİN VE OTOGAZ'A SON MÜDAHALE

Daha önce, 28 Kasım tarihinde motorinin litre fiyatına 2 lira indirim uygulanmıştı. Aynı tarihte otogazın litre fiyatına ise 80 kuruş zam yapılmıştı.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplamada Türkiye’nin dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişimler temel alınıyor.

Dağıtım firmalarının uyguladığı nihai fiyatlar, rekabet koşulları nedeniyle şirketler ve bölgeler arasında ufak farklılıklar gösterebiliyor.