BBVA yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

BBVA yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Yayınlanma:
Dünyanın önde gelen bankalarından BBVA Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini paylaştı. Banka yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi, 2026 için sabit tuttu ancak yukarı yönlü rüsklere işaret etti.

BBVA Research, Türkiye’nin ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirerek 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 32,5’e güncelledi. Kuruluş, TCMB’nin faiz indirimlerine kademeli şekilde devam edeceğini ve aralık ayında 100 baz puanlık indirime gidebileceğini öngördü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

BBVA Research raporunda, tüketici fiyatlarının ekimde aylık yüzde 2,55 arttığı, bunun hem Bloomberg anketi beklentisi (%2,7) hem de BBVA tahmini (%2,85) altında kaldığı belirtildi.

Gıda enflasyonu yükselişte!Gıda enflasyonu yükselişte!

Kuruluş, yıllık enflasyonun yüzde 32,9’a gerilediğini ve yıl sonu için yüzde 32,5 tahmininin geçerli olduğunu açıkladı.

Ayrıca, 2026 sonu enflasyon tahmininin yüzde 23 seviyesinde korunduğunu, ancak yukarı yönlü risklerin arttığını vurguladı.

ARALIKTA 100 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

Raporda, TCMB’nin dezenflasyon sürecine bağlı olarak faiz indirimlerine temkinli devam etmesi gerektiği ifade edildi.

TÜİK ekim enflasyonunu açıkladı! Zam oranları netleşiyor!TÜİK ekim enflasyonunu açıkladı! Zam oranları netleşiyor!

BBVA, “Talep koşulları TCMB’nin öngördüğünden daha yavaş uyum sağlıyor. Bu nedenle banka, Aralık toplantısında 100 baz puanlık sınırlı bir indirim yapabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluş ayrıca, TCMB’nin reel değerlenme, makro-ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle para politikasını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

TCMB’DEN YUKARI YÖNLÜ REVİZYON BEKLENTİSİ

BBVA, TCMB’nin 7 Kasım’da yayımlanacak yılın son Enflasyon Raporu’nda enflasyon tahmin bandını (%25–29) yukarı revize edebileceğini öngörüyor.

Şimşek'ten enflasyon itirafı: Sınırlı da olsa...Şimşek'ten enflasyon itirafı: Sınırlı da olsa...

Bu revizyonun, 2026 yılı enflasyon patikası üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.

Kuruluş şu değerlendirmede bulundu:

"Özetle, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 32,5 olması bekleniyor. Temkinli para politikası duruşu ve ücretler, vergiler ve yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olduğu varsayımıyla gelecek yıl sonu yıllık enflasyon tahmini yüzde 23 seviyesinde korunuyor. Ancak sabitlenmemiş beklentiler, kalıcı atalet, çarpık fiyatlama davranışı ve küresel tarife belirsizlikleri net yukarı yönlü riskler oluşturuyor."

Kuruluş, raporun ardından tahminlerini güncelleyeceğini ve TCMB mesajlarının para politikası yönlendirmesi açısından kritik olacağını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Ekonomi
TV pazarı daralıyor: Dev ekranlar gözden düştü
TV pazarı daralıyor: Dev ekranlar gözden düştü
Şimşek'ten fon açıklaması: Manipülasyon yapıldığını biliyoruz
Şimşek'ten fon açıklaması: Manipülasyon yapıldığını biliyoruz