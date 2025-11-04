BBVA yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

BBVA Research, Türkiye’nin ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirerek 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 32,5’e güncelledi. Kuruluş, TCMB’nin faiz indirimlerine kademeli şekilde devam edeceğini ve aralık ayında 100 baz puanlık indirime gidebileceğini öngördü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

BBVA Research raporunda, tüketici fiyatlarının ekimde aylık yüzde 2,55 arttığı, bunun hem Bloomberg anketi beklentisi (%2,7) hem de BBVA tahmini (%2,85) altında kaldığı belirtildi.

Kuruluş, yıllık enflasyonun yüzde 32,9’a gerilediğini ve yıl sonu için yüzde 32,5 tahmininin geçerli olduğunu açıkladı.

Ayrıca, 2026 sonu enflasyon tahmininin yüzde 23 seviyesinde korunduğunu, ancak yukarı yönlü risklerin arttığını vurguladı.

ARALIKTA 100 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Raporda, TCMB’nin dezenflasyon sürecine bağlı olarak faiz indirimlerine temkinli devam etmesi gerektiği ifade edildi.

BBVA, “Talep koşulları TCMB’nin öngördüğünden daha yavaş uyum sağlıyor. Bu nedenle banka, Aralık toplantısında 100 baz puanlık sınırlı bir indirim yapabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluş ayrıca, TCMB’nin reel değerlenme, makro-ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle para politikasını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

TCMB’DEN YUKARI YÖNLÜ REVİZYON BEKLENTİSİ

BBVA, TCMB’nin 7 Kasım’da yayımlanacak yılın son Enflasyon Raporu’nda enflasyon tahmin bandını (%25–29) yukarı revize edebileceğini öngörüyor.

Bu revizyonun, 2026 yılı enflasyon patikası üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.

Kuruluş şu değerlendirmede bulundu:

"Özetle, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 32,5 olması bekleniyor. Temkinli para politikası duruşu ve ücretler, vergiler ve yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olduğu varsayımıyla gelecek yıl sonu yıllık enflasyon tahmini yüzde 23 seviyesinde korunuyor. Ancak sabitlenmemiş beklentiler, kalıcı atalet, çarpık fiyatlama davranışı ve küresel tarife belirsizlikleri net yukarı yönlü riskler oluşturuyor."

Kuruluş, raporun ardından tahminlerini güncelleyeceğini ve TCMB mesajlarının para politikası yönlendirmesi açısından kritik olacağını vurguladı.