Bayraktar'dan nadir elementler açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementlerinin (NTE) ABD’ye satıldığı iddialarını yanıtladı.

Bayraktar, Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri sahasının tamamen devlet eliyle işletileceğini belirterek, “Sahada toryum var” dedi. Bakan, endüstriyel tesisin iki yıl içinde hayata geçirileceğini de açıkladı.

NTE SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bir televizyon programında konuşan Bayraktar, “Nadir toprak elementlerinin ABD’ye satıldığı iddiası doğru değil. Bizim Amerika’yla yaptığımız anlaşma nükleer enerjiyle ilgiliydi. NTE konusunda bir satış olsaydı, hem biz hem onlar duyururdu.” ifadelerini kullandı.

BEYLİKOVA DÜNYADA İKİNCİ BÜYÜK REZERV

Bayraktar, Beylikova Sahası’nın dünyanın en büyük ikinci NTE rezervine sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu saha yıllar önce MTA tarafından toryum amaçlı keşfedildi. 1990’larda Eti Maden’e devredildi ve bugüne kadar 125 kilometre sondaj yapıldı.” dedi.

Bakan Bayraktar, 2020’de pilot tesisin kurulduğunu ve 2023’te faaliyete geçtiğini belirterek, “Şimdi endüstriyel ölçekli bir tesis için çalışıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yıl temel atmak ve iki yıl içinde tesisi devreye almak.” diye konuştu.

SAFLAŞTIRMA ORANI YÜZDE 93

Saflaştırma teknolojisini geliştirmek için üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla iş birliği yaptıklarını belirten Bayraktar, “Şu anda yüzde 92-93 saflaştırma seviyesindeyiz, bunu daha da artırmayı hedefliyoruz. Çin, Kanada, Avrupa ve Avustralya ile teknoloji transferi konusunda görüşüyoruz.” dedi.

DEVLET ELİYLE İŞLETİLECEK

NTE sahalarının özel sektöre devredileceği yönündeki iddialara da yanıt veren Bayraktar, “Eti Maden zaten yüzde 100 devlete ait. Kanuna göre içinde uranyum veya toryum bulunan madenler devlet eliyle işletilir. Dolayısıyla Beylikova da devletin kontrolünde kalacak.” açıklamasında bulundu.

DİYARBAKIR’DA 24 SONDAJ PLANLANIYOR

Diyarbakır’da dört sahada 24 sondaj planladıklarını belirten Bayraktar, Trakya’da da benzer yöntemlerle doğalgaz üretimi hedeflediklerini açıkladı.

ABD’DEN GAZ ALIMI VE FİYAT TARTIŞMASI

LNG fiyatlarına yönelik eleştirilere değinen Bayraktar, “ABD’den aldığımız LNG, Türkmenistan gazından sonra en ucuz seçenek. Henry Hub endeksli anlaşmalarla 2027’den itibaren en avantajlı fiyatlarla gaz alacağız.” dedi. Türkiye’nin toplamda 43 milyar dolarlık gaz anlaşması imzaladığını ve 2045’e kadar 143 milyar metreküp gaz alacağını açıkladı.