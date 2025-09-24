İmzalar atıldı! Doğal gazın yeni adresi belli oldu

Yayınlanma:
İmzalar atıldı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria ve Woodside Energy arasındaki 20 yıllık doğal gaz anlaşmasını duyurdu. ABD'de yapılan anlaşma ile doğal gazın yeni adresi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta temaslarını sürdürürken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da doğal gaz anlaşmasını duyurdu.

İMZALAR ATILDI!

BOTAŞ ile Mercuria arasındaki LNG tedarik anlaşması, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Mercuria Başkanı Daniel Jaeggi tarafından New York'taki Türkevi'nde uzun dönemli LNG ön anlaşmasına imzalar atıldı.

Anlaşma ile taraflar, 2030'dan itibaren 9 yıl süreyle yaklaşık 5,8 milyar metreküplük LNG'nin, çoğunlukla Louisiana LNG Projesi'nden olmak üzere BOTAŞ'a tedarik edilmesini konusunda ön mutabakata vardı.

Bakan Bayraktar, imza töreninde yaptığı konuşmada, "BOTAŞ ile Woodside arasında kıtalar arası bağlantı kuran bir anlaşmanın imzalanmasına tanıklık ediyoruz. Bunun, BOTAŞ ve Woodside arasında başarılı bir ortaklığın başlangıcı olacağına inanıyoruz. Şirketler, öngörülen bir LNG satış anlaşmasının ötesinde ilişkilerini genişletme ve daha geniş bir bölgede stratejik işbirliği inşa etme niyetlerini şimdiden dile getirdiler. Biz de bu vizyonu güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imza töreninde 20 yıl boyunca ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan sağlayacak bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, önümüzdeki 20 yıl boyunca toplamda yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan tanıyacak bir anlaşmayı imzaladık. Mercuria ile bu anlaşma kapsamında kurulacak ortaklığın, BOTAŞ’ın küresel LNG sahnesinde önemli bir pozisyon elde etmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu anlaşma ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına da büyük katkı sağlayacaktır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

