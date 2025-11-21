Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete skandalı: Profesör de dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Balıklı Rum Hastanesi'nde bir doktor öncülüğünde sahte reçete dahil bir dizi skandal ortaya çıktı. SGK'nın 112 milyon lira zarara uğratıldığı olayla ilgili profesör dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıklı Rum Hastanesi'nde patlak veren dev reçete skandalı, sağlık sistemindeki bir yolsuzluk ağını daha gün yüzüne çıkardı. 2017 ile 2021 yılları arasında çocuk psikiyatri servisinde görevli bir hekimin öncülüğünde, adeta bir "sahte muayene ve imza şebekesi" kurulduğu tespit edildi.

KIRMIZI VE YEŞİL REÇETELİ İLAÇLAR USULSÜZ YAZILDI

2024/05/30/aile-hekimi-recete.jpg

İddialara göre, hastaların kişisel bilgileri rızaları dışında ele geçirilerek kullanıldı. Medula sistemine herhangi bir yasal kayıt girilmeden, hastalar sanki muayene edilmiş gibi gösterilerek işlemler yapıldı.

Bu yöntemle, aralarında denetime tabi kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların da bulunduğu çok sayıda sahte reçete düzenlendiği belirlendi.

İLAÇLAR YABANCILARA SATILDI, FATURA DEVLETE KESİLDİ

Skandalın boyutları sahte evrakla sınırlı kalmadı; usulsüz yollarla temin edilen ilaçların bir kısmının, kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satıldığı saptandı. Bu sahte reçetelerin bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura edildiği ve kurumun toplamda 112 milyon TL'lik dev bir zarara uğratıldığı hesaplandı.

PROFESÖR VE EKİBİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

balikli-rum-hastanesi-sorusturma.webp

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcılık; Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç. ile ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. hakkında arama, yakalama ve gözaltı talimatı verdi.

Dosyada; hastaneye hiç giriş yapmamış kişiler adına düzenlenen reçeteler, sahte protokol numaraları ve kontrol süreleri dolmuş muayene kayıtları gibi çok sayıda usulsüzlük delil olarak yer aldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

