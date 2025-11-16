Et ve Süt Kurumu'nda skandal üstüne skandal! Macaristan'da et şirketiyle ortak: Sözleşme imzalayıp miktarı gizlemişler

Et ve Süt Kurumu'nda skandal üstüne skandal! Macaristan'da et şirketiyle ortak: Sözleşme imzalayıp miktarı gizlemişler
Yayınlanma:
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan skandalın ardından ESK'nin Macaristan’la et ithalatı sözleşmesi imzaladığı anlaşıldı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ekim 2025'te 7.90 Euro'dan karkas et ithalat sözleşmesi imzalandığı ortaya çıktı.

İTHALAT MİKTARINI GİZLEDİLER

Tarımdan Haber'in haberine göre Et ve Süt Kurumu İtalya, Polonya ve Fransa’nın ardından Macaristan ile Ekim 2025'te et ithalatı sözleşmesi imzaladı. Türkiye'de hayvancılık, şap hastalığıyla ve fiyat baskısıyla kırılırken ESK’nin Macaristan ile yaptığı ithalat miktarını da gizlediği anlaşıldı.

Tartışmaların odağındaki isim ise yakın zamanda Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkan ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan oldu.

SKANDAL İÇİN 'ETİK' SAVUNMASI

Skandalı 'etik' diyerek savundu! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'dan itiraf gibi yalanlamaSkandalı 'etik' diyerek savundu! Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'dan itiraf gibi yalanlama

Taylan, ortağı olduğu şirketten, en üst yöneticisi olduğu kuruma et sattığı iddialarını yalanlamıştı. Taylan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "...Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir..." ifadeleriyle de bu durumun 'etik' olduğunu savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına 4'üncü kez erişim engeli
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına 4'üncü kez erişim engeli
Karabük'te ölümlü kaza! Devrilen cipteki 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Karabük'te ölümlü kaza! Devrilen cipteki 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Arkadaşının terliğini almak istemişti: Akıntıyla sürüklenen Hızır Ali öldü
Arkadaşının terliğini almak istemişti: Akıntıyla sürüklenen Hızır Ali öldü