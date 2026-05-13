Bakır rekora koşuyor: 14 bin doları aştı

Küresel piyasalarda hammadde fiyatlarındaki tırmanış durdurulamıyor; dünya genelinde üretim ve tedarik zincirinde yaşanan tıkanıklıklar, "kırmızı metal" olarak bilinen bakırı yeniden rekor seviyelerin eşiğine taşıdı.

TARİHİ ZİRVE ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Dünya genelinde baş gösteren arz riskleri, bakır fiyatlarını ton başına 14 bin Amerikan Doları eşiğinin üzerine fırlatarak yılın başında kaydedilen tarihi zirveye bir kez daha yaklaştırdı.

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre, bakır üst üste sekizinci işlem gününde de değer kazanarak ton başına 14.196,50 dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, geçtiğimiz Ocak ayında görülen ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14.527,50 dolara sadece bir adım mesafede bulunuyor.

ÇİN’İN TALEBİ VE TEKNOLOJİK YARIŞ FİYATLARI KÖRÜKLÜYOR

Bakıra olan küresel talep, özellikle dünyanın en büyük tüketicisi konumundaki Çin’in güçlü alımları nedeniyle dirençli kalmaya devam ediyor. Çin genelindeki elektrik şebekelerinin modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar ve son dönemin yükselen trendi yapay zeka sektörleri, bakır talebini sürekli canlı tutuyor.

Li Xuezhi, üretimdeki darboğazlar ile güçlü talebin birleşmesinin, özellikle İran ile yaşanan savaş endişelerinin bir miktar hafiflemesiyle birlikte endüstriyel metallerdeki toparlanmayı ivmelendirdiğini ifade etti.