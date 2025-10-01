Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye’deki liste fiyatlarını yeniden güncelledi. Mayıs, temmuz ve eylül aylarında zam yapan marka, ekim ayına da fiyat artışıyla başladı.

5 MİLYONLUK ARABA

Yeni listede modellerin fiyatları 750 TL ile 350 bin TL arasında değişen oranlarda yükseldi. Böylece markanın Türkiye’deki en uygun fiyatlı modeli Dolphin 1 milyon 699 bin TL’ye, en pahalı modeli ise Tang 5 milyon 99 bin TL’ye çıktı.

Güncel fiyat listesi (1 Ekim 2025 itibarıyla)

Dolphin Comfort: 1.664.000 TL → 1.699.000 TL

Dolphin Design: 1.789.000 TL → 1.829.000 TL

Atto 3: 2.079.000 TL → 2.119.000 TL

Seal U: 2.486.000 TL → 2.486.750 TL

Seal (tek motor): 2.319.000 TL → 2.389.000 TL

Seal AWD (çift motor): 3.719.000 TL → 3.829.000 TL

Han: 4.409.000 TL → 4.584.000 TL

Tang: 4.999.000 TL → 5.099.000 TL

ZAM FIRTINASI: 1 YILDA 4 KEZ

BYD, bu yıl içinde dördüncü kez fiyatlarını artırmış oldu. Özellikle Dolphin modeli, “ulaşılabilir fiyatlı elektrikli otomobil” iddiasıyla öne çıkarken, son zamlarla 1,7 milyon TL seviyesini geçti.

Markanın üst segmentte yer alan Han ve Tang modelleri ise artık 4,5 milyon TL’nin üzerinde fiyatlarla satılıyor.

MANİSA YATIRIMINA NE OLDU?

BYD, geçen yıl duyurduğu Manisa’da 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı ile büyük ses getirmişti. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesi açıklanmış, fabrikanın 2026’da üretime başlaması planlanmıştı.

Ancak aradan geçen zamana rağmen fabrikanın inşaatına dair somut bir gelişme yaşanmadı. Yatırım süreci hâlâ belirsizliğini korurken, otomotiv sektöründe “BYD’nin Türkiye’de üretim yapıp yapmayacağı” tartışmaları sürüyor.

BYD TÜRKİYE'DE YENİ

Batarya üretimiyle 1995’te faaliyete başlayan BYD, 2022’de fosil yakıtlı araç üretimini tamamen sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üreten ilk büyük üretici olmuştu. Türkiye pazarına geçen yıl giren marka, satışlarını artırırken, sık sık yaptığı zamlarla da gündemden düşmüyor.