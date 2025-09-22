Dünyanın en zenginlerinden Buffett öyle bir şey yaptı ki BYD hisseleri alt-üst oldu

Dünyaca ünlü yatırımcı ve en zenginler listesinde ilk 10'da yer alan Buffett, 17 yıl önce yatırım yapmaya başladığı BYD'den çekildi. Bu haberin duyulması ile BYD alt-üst oldu.