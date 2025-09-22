Dünyanın en zenginlerinden Buffett öyle bir şey yaptı ki BYD hisseleri alt-üst oldu
Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’deki tüm hisselerini satarak 17 yıldır süren yatırımını noktaladı.
17 YILDA DEVASA GETİRİ
Berkshire Hathaway, ilk BYD hissesini Eylül 2008’de Charlie Munger’ın önerisiyle satın almış, 225 milyon hisse için 230 milyon dolar ödemişti.
Borsa kralı Warren Buffett'ın 150 milyar dolarlık vasiyeti ortaya çıktı
Bu yatırım, 31 Mart 2025’e kadar yüzde 4 bin 500’ün üzerinde değer kazanarak şirketin en kârlı pozisyonlarından biri hâline geldi. Böylece 17 yıllık yatırım hikâyesi resmen sona ermiş oldu.
SATIŞLAR 2022’DE BAŞLAMIŞTI
Şirket, 2022’nin ikinci çeyreğinde hisse satışına başlamış, o dönem BYD yatırımı yaklaşık 9 milyar dolar değere ulaşmıştı. Haziran 2023’e gelindiğinde Berkshire, elindeki hisselerin yüzde 76’sını elden çıkararak payını yüzde 5’in altına düşürdü. Bu oranın altına inilmesiyle birlikte Hong Kong borsası kuralları gereği satışların kamuya açıklanma zorunluluğu da ortadan kalktı.
BYD'nin Manisa fabrikasına ne oldu?
Berkshire Hathaway Energy’nin 2024 ilk çeyrek bilançosunda BYD yatırımı için “0 değer” ibaresi görülünce, tüm hisselerin satıldığı kesinleşti. Şirket sözcüsü de bu bilgiyi doğruladı.
HABER SONRASI HİSSELER GERİLEDİ
Satış haberinin yayılmasıyla birlikte BYD hisseleri Hong Kong borsasında sert bir düşüş yaşadı. Hisseler yüzde 3,6’ya varan kayıpla, Çin hisseleri arasında en kötü performansı sergileyenler arasında yer aldı.
Yoksa Çin'in BYD'si sıkıntıda mı?
BYD’nin marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei, Çin sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı açıklamada, “Hisse alım satımı yatırım dünyasında olağan bir durumdur. Munger ve Buffett’a 17 yıl boyunca süren destekleri ve dostlukları için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.