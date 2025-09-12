Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 274 milyon 805 bin TL'lik tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Yüksek enflasyondan dolayı üretimde büyük zorluklar çiftçilerin gözü kulağı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek olan tarımsal destek ödemesindeydi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam 274 milyon 805 bin TL'lik ödemelerin, çiftçilerin hesaplarına aktartılmaya başlandığını bildirdi.

HANGİ KALEME NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre verilecek olan destekleme ödemelerinin kalem kalem tutarları şu şekilde:

- Bireysel Sulama Sistemleri Desteği: 203 milyon 726 bin 292 TL

- Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 60 milyon 480 bin 474 TL

- Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 5 milyon 195 bin 322 TL

- Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği: 3 milyon 474 bin 158 TL

- Yem Bitkileri Desteği: 1 milyon 442 bin 564 TL

- Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği: 281 bin 130 TL

- Mazot ve Gübre Desteği: 206 bin 51 TL

Toplam: 274 Milyon 805 Bin 991 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

